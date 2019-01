Image copyright Bashir Ahmad Àkọlé àwòrán 'iwe irinna tuntun naa ko fopin si elo ti iwe irina to wa tẹlẹ.'

Aarẹ Muhammadu Buhari ti ṣefilọlẹ iwe irinna silẹ okeere tuntun, e-Passport oni saa ọdun mẹwa ti wọn ṣẹṣẹ gbe jade.

Ọga agba ileeṣẹ to n mojuto iwọle-wọde lorilẹ-ede Naijiria, NIS Mohammed Babandele ṣalaye fawọn oniroyin pe awọn amuyẹ kan jẹyọ lara iwe irinna tuntun naa ti yoo mu ki o rọrun fun eto aabo.

"Amuyẹ eto aabo to peye wa ni ara rẹ ni eyi ti yoo daabo bo awọn ọmọ Naijiria to ba n lọ si oke okun ki wọn lee maa de ileeṣẹ aṣoju ijọba Naijiria nilẹ okeere to ba wu wọn."

O ni ẹgbẹrun mẹẹdọgbọn naira ni wọn n ta iwe irinna oloju iwe mejilelọgbọn, ati pé ẹgbẹrun marundinlogoji ni toloju iwe mẹrinlelọgọta ti o jẹ ọlọdun marun.

O ni ẹgbẹrun lọna aadọrin naira ni wọn n ta iwe irinna oloju iwe mẹrinlelọgọta ti wọn ṣẹṣẹ ṣe jade naa.

O ni agbejade iwe irinna tuntun naa ko fopin si lilo ti iwe irinna to wa tẹlẹ.Ati pé ọdun mẹwaa ni yoo jẹ gbendeke fun lilo tuntun.