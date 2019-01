Edgar Imohimi ṣì ni ọ̀gá ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Eko-Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá

Image copyright dailypost Àkọlé àwòrán Awuyewuye n waye lori tani ọga ọlọpaa laaarin Edgar ati Ẹgbẹtokun

Ileeṣẹ ọlọpaa ti ṣalaye pe Kọmiṣọna Ọlọpaa, Edgar Imohinmi ṣi ni ọga ọlọpaa nipinlẹ Eko.

Ọpọlọpọ ariyanjiyan ni o ti n lọ kaakiri lori ẹni gan an to jẹ ọga ọlọpaa nipinlẹ Eko lẹyin ti ọga agba ọlọpaa to n fipo silẹ, Ibrahim Idris ti ni ki Kọmiṣọna ọlọpaa, Edgar Imohimi o gba olu ileeṣẹ ọlọpaa nilu Abuja lọ ki o to kuro nipo.

Ọga ọlọpaa ana ni ki Kayọde Ẹgbẹtokun lọ gba ipo aṣẹ ileeṣẹ ọlọpaa nipilẹ Eko ni ọjọ Aje.

Amọṣa nigba ti yoo fi di ọjọ Iṣẹgun ni ọrọ ba tun yipada ti Edgar ni oun ṣi ni ẹni ti o n ṣakoso ileeṣẹ ọlọpaa nipinlẹ Eko.

Ni bayii, ileeṣẹ Ọlọpaa nipinlẹ Eko ti sọ pe, Edgar Imohimi ni ọga ọlọpaa nipinlẹ Eko.

Alukoro ileeṣẹ ọlọpaa nipinlẹ Eko, Chike Oti ṣalaye fun BBC pe Edgar ni kọmiṣọna ọlọpaa nipinlẹ Eko bayii titi di igba ti aṣẹ miran yoo tun wa.