Ni ọpọ igba, lawọn eeyan maa n ṣe apejuwe eeyan kan to ba ri jajẹ ni awujọ pe ẹni naa lowo bii Da Rocha tabi pe o lowo ju Da Rocha lọ.

Fun ọpọ ọmọ ilẹ Yoruba to wa loke eepẹ loni, eti lasan ni wọn fi n gbọ orukọ Da Rocha, wọn ko mọ iru eeyan to jẹ, ti awọn miran tiẹ ro pe arosọ lasan ni, ati pe Da Rocha kii ṣe ọmọ ilẹ Yoruba rara.

Ṣugbọn akọsilẹ lati loju opo itakun agbaye taa ti ko iroyin yii jọ fi ye wa pe, lootọ ni Da Rocha gbe nilu Eko, o lowo lọwọ pupọ nigba aye rẹ, oun si laa lee pe ni Miliọnia akọkọ nil Yoruba.

A gbọ pe Da Rocha ba owo nile ni, tori pe baba rẹ

Iroyin fi ye wa pe Da Rocha kọle, o kọ aasẹ silu Eko, to si ṣiṣẹ takuntakun lati ri daju pe ilu Eko ni idagbasoke ati awọn ohun eelo amayedẹrun to yẹ nigba to fi wa loke eepẹ.

N jẹ taa wa ni Miliọnia akọkọ nilẹ Yoruba naa, Da Rocha?

Apetan orukọ rẹ ni Candido Da Rocha, ti orukọ baba rẹ si n jẹ Joao Ẹsan Da Rocha

Baba rẹ yii jẹ ọmọ ilu Ileṣa, ti wọn ko lẹru lọ si orilẹede Brazil lọdun 1840 nigba to wa lọmọ ọdun mẹwa

Ẹsan gba ominira, to si se igbeyawo ni Brazil, o si bi Candido Da Rocha nibẹ lọdun 1860

Candido Da Rocha lọ sile ẹkọ alakọbẹrẹ ni Brazil ko to pada sile lẹyin ti baba rẹ, Ẹsan, tọpasẹ orisun rẹ́ wa silẹ Yoruba, ile ẹkọ girama CMS nilu Eko si ni Da Rocha lọ, nibi to ti jẹ olori awọn akẹkọ, Head Boy

Iroyin ni Da Rocha di olowo lati ipasẹ oyinbo kan to maa n ta goolu, to fẹ pada sile nilẹ Gẹẹsi, to si fẹ ta awọn goolu to ti wa kusa wọn lọdun 1894, eyi to mu ko tọ Da Rocha lọ

Ẹgbẹrun mẹfa owo Pọun ni oyinbo naa fẹ ta goolu rẹ, eyi kọja agbara rẹ, to si lọ gba owoya ni banki lati ra awọn goolu naa

Goolu yii ni Da Rocha ta, to si ri ere gọbọi lori rẹ, eyi to sọọ di olowo jaburata ati Miliọnia akọkọ nilu Eko

Owo yii ni Da Rocha fi da ile ifowopamọ silẹ lọdun 1907, to si di alawọ dudu akọkọ ti yoo da banki silẹ nilẹ Afirika

O dokoowo papọ pẹlu ọmọ Yoruba meji miran, Doherty ati Sedu Williams lati sagbekalẹ ile ifowopamọ ọhun, to si tun si ile ounjẹ ati okoowo kiko ẹja yinyin wọle

Korikosun ni Da Rocha ati gbajumọ elere tiata nni, Herbert Adedeji Ogunde nigba aye awọn mejeeji

Ilu oyinbo ni Da Rocha maa n fi awọn aṣọ rẹ to ba dọti ranṣẹ si lati fọ, kii si fọ aṣọ rẹ ni ilu Eko

Ojule kẹrin, opopona Tinubu ati opopona Kakawa ni ile Da Rocha wa, to si tun kọ irufẹ ẹya ile naa si orilẹede Brazil

Da Rocha nikan lo da pese omi ẹrọ lati Iju si aarin gbungbun Eko, Yaba, Ebute-Mẹtta atawọn adugbo mii ti wọn ti n poungbẹ omi ẹrọ

Ile Da Rocha nikan lo ni kangadẹrọ ati omi ẹrọ omi niwaju ile rẹ, to si maa n ta omi fawọn araalu niwaju ile rẹ

Da Rocha da gbe nigbẹyin aye rẹ ni, tori ko se igbeyawo pẹlu obinrin kankan, ti iroyin si ni o jẹ eeyan kan to le pupọ lati ba gbe inu ile

A gbọ pe lasiko kan, o ba awọn obinrin mẹta kan gbe ile lasiko ọtọọtọ, ti wọn si bimọ fun, to si bi ọmọkunrin kan ati obinrin mẹta

Lara awọn ọmọ rẹ ni Alexander Candido Da Rocha, Ẹnitan Salakọ, Louissa Ẹbun Turton ati Angelica Fọlasade Thomas

Kẹkẹ ẹlẹṣin ti wọn n gun laye atijọ ni Da Rocha fi se ẹsẹ rin nigba aye rẹ, ti ko si lo awọn ọkọ bọginni rara

Da Rocha sunmọ isejọba Gẹẹsi, o jẹ olotitọ eniyan, o korira irọ pipa, o lẹmi iwa ikora ẹni nijanu, bẹẹ ni ko lọwọ ninu oselu sise

Da Rocha bẹru Ọlọrun, ọmọ ijọ Aguda, Katoliki nii se, to si maa n fi owo r se annu fawọn alaini

Candido Da Rocha jẹ Ọlọrun nipe lẹni ọdun mejidinlaadọrun (88), ti wọn si sin si itẹ oku to wa ni Ikoyi.

Candido Da Rocha wa saye, o se aye loore, o fi owo rẹ mọ ẹbi ara, ọrẹ ati awọn ojulumọ, taa si lee pe ni olowo to n fi owo saanu laye igba tiẹ.

Awọn abuda rere Da Rocha lo yẹ ki awa naa fi se awokọse rere, ka si tun jẹ ọmọ ti yoo sọ ọla di pupọ, dipo ka jẹ agboju logun ati akotileta.