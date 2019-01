Image copyright @OOFoundation

Aarẹ tẹlẹri Olusegun Obasanjo, ti ni oun ko ni igbagbọ ninu Ajọ INEC lati se eto idibo ti yoo muna doko ni idibo gbogboogbo ti yoo waye ni 2019.

Ọbasanjo sọ eyi lasiko to n ba awọn akọroyin sọrọ ni ile rẹ to wa ni Abeokuta ni ipinlẹ Ogun.

Obasanjo ni idibo si ipo gomina ni ipinlẹ Osun ko nilo atundi idibo to waye lawọn agbeegbe kan, amọ O ni nitori ijọba to wa lode ni Ajọ INEC fi gbe igbesẹ naa, eyi ti o mu ki APC o wọle sipo gomina ni ipinlẹ naa.

Amọ, o fikun wi pe orẹ oun to sun mọ ọga agba Ajo Inec fi oun lọkan balẹ wi pe ohun gbogbo yoo lo ni iroworose, amo baba obasanjo ni opo oro ko kun agbon ni oro naa ri, ati wi pe ki ajo inec o fi ododo leke ni idibo gbogboogbo naa.

Ọbasanjọ fikun pe orilẹede Naijiria nilo olori ti ọpọl rẹ ji pepe, ti ilera ara rẹ si dangajia pipọ.

Nigba to n fi ijọba Buhari we ti Sani Abacha, Ọbasanjọ ni o yẹ ki awọn ọmọ Naijiria dide lati se ohun ti wọn se lasiko ijọba Abacha, to fi mọ awujọ agbaye pẹlu.