Image copyright Getty Images Àkọlé àwòrán Ẹgbẹ́ òsìsẹ́ NLC ti ní N33,000 ni gbèdéke owó osù òsìsẹ́, lẹ́yìn tí ìgbìmọ̀ májẹ̀kóbàjẹ́ fi ọwọ́ sí N27,000.

Ẹgbẹ osisẹ lorilẹede Naijiria,NLC ti ni idi ti awọn fi kọ ẹgbẹrun lọna mẹtadinlọgbọn(27,000) Naira ti ijọba fi ọwọ si gẹgẹ bi gbendeke owo osu awọn osisẹ lorilẹede Naijiria ni wi pe ijọba ko mu adehun wọn sẹ.

Alaga ẹgbẹ osisẹ ni ipinlẹ Osun, Komreedi Babatunde Adekomi to sọ eyi lasiko to n ba BBC Yoruba sọrọ lori idi ti wọn fi kọ gbedeke owo osu osisẹ, ni awọn osisẹ Naijiria lo n gba owo osu to kere ju lọ ni Afirika.

Adekomi ni ẹgbẹrun lọna mẹtalelọgbọn (33,000) Naira ni igbimọ ti ijọba gbe kalẹ bu ọwọ lu lasiko ipade wọn , ki wọn to lo o gbe e fun ijọba apapọ lati fi ontẹ lu u.

Àwọn àmúyẹ fun gbígbọ́ orin ko le ṣiṣẹ lori ẹ̀rọ rẹ Media caption Murphy Elégungun Rọba: Mo fẹ́ di ẹnití egungun rẹ rọ jùlọ ní àgbáyé

O ni gbogbo nkan ni awọn gbeyẹwo ko to di wi pe awọn fẹnuko lori gbedeke owo osu ti awọn fẹ ma a gba.

Alaga ẹgbẹ osisẹ naa ni awọn gbe ọrọ aje Naijiria wo, owo ti awọn eniyan fi n wọ ọkọ, ile ti awọn eniyan n gbe, ati ọpọlọpọ nkan miran ni awọn gbe yẹwo.

Komreedi Babatunde Adekomi fikun wi pe awọn osisẹ lorilẹede Naijiria lo gba owo osu to kerejulọ lagbaye, ti iya ati isẹ si n koju awọn eniyan.

Àwọn àmúyẹ fun gbígbọ́ orin ko le ṣiṣẹ lori ẹ̀rọ rẹ Media caption Obasanjo: Atiku kìí se Áńgẹ́lì, àmọ́ yóò se dáadáa ní ìlọ́po méjì ju Buhari lọ

O wa fikun wi pe ijọba o sọ idi ti wọn fi din owo naa ku, ati wi pe ẹgbẹ osisẹ yoo ma se ipade ni Ọjọ Ẹti, ọsẹ yii ni ilu Abuja lati mọ igbesẹ to ku ti wọn yoo gbe.