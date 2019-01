Orilẹ-ede Naijiria lo ni awọn eniyan ti wọn fi ipa tabi ọgbọn ẹ̀wẹ́ mu wọ oko ẹru igbalode julọ ni Afrika.

Gẹgẹ bi akọsilẹ iye awọn to wa l'oko ẹru l'agbaye, awọn to to miliọnu kan ati irinwo ẹgbẹrun lo n gbe ni oko ẹru igbalode ni Naijiria.

Akọroyin BBC, Kunle Falayi ṣe iwadi igbeaye ọmọdebinrin, ẹni ogun ọdun kan ti wọn fi ọgbọn ẹwẹ mu kuro ni abule wọn ni ipinlẹ Akwa Ibom.

Wọn muu wa si ilu Eko pẹlu ileri pe igbe aye rẹ yoo dara sii ṣugbọn ọrọ ba ẹyin yọ nigba ti o kó arun HIV lẹnu iṣẹ aṣẹwo ti wọn fi si.