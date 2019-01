Ààrẹ Buhari ti buwọ́lu òfin tí yóò dáàbò bo àwọn àkàndá ẹ̀dá

Image copyright Getty Images

Aarẹ Muhammadu Buhari ti buwọlu ofin ti yoo maa sọ didẹyẹ si awọn akanda ẹda di iwa ọdaran ni Naijiria.

Aṣoju aarẹ nile aṣofin, Ita Enang to fi ikede naa sita ṣalaye fun awọn akọroyin lalẹ Ọjọru pe ofin tuntun ọhun, ni yoo ma ri daju pe awọn ileeṣẹ tabi ẹnikọọkan to ba wu iwa ti ko tọ si akanda ẹda jẹ iya to tọ labẹ ofin.

Labẹ ofin tuntun naa, ileeṣẹ to ba jẹbi ẹsun fifi iya jẹ akanda ẹda kankan yoo san miliọnu kan Naira gẹgẹ bi owo itanran, ti ẹnikan yoo si san ọgọrun ẹgbẹrun Naira tabi lọ si ẹwọn oṣu mẹfa pẹlu rẹ.

Bakan naa ni ofin naa yoo fi aaye ọdun maarun silẹ fun awọn ile to wa fun lilo araalu lati ṣe atunṣe ti yoo mu ki awọn akanda ẹda, to fi mọ awọn to n lo kẹẹkẹ lara wọn lati le wọ awọn ile bẹ pẹlu irọrun.

Ẹnikẹni to ba fẹ kọ ile ti araalu yoo maa lo(ile ounjẹ, ileewosan, ile itaja ati bẹẹbẹ lọ), awọn ajọ to wa fun ile kikọ gbọdọ ṣayẹwo ilana ti wsn la kalẹ fun kikọ ile naa lati ri daju pe o pa ofin ọhun mọ.

Ati wi pe oṣiṣẹ tabi ileeṣẹ ijọba to ba buwọlu kikọ ile ti ko pa ofin naa mọ yoo san miliọnu kan Naira owo itanran, fi ẹwọn ọdun meji jura tabi mejeeji.

"Ẹnikẹni ko gbọdọ dẹyẹ si akanda ẹda ni ibudo idikọ, awọn to ni ileeṣẹ irinna gbọdọ ṣeto to yẹ fun awọn ti ko le rin, rina tabi gbọrọ, ati awọn akanda to ku. Eyi wa fun awọn to n ṣeto irinna loju omi, ofurufu ati oju'rin.

"Ẹwẹ, ofin naa fi mulẹ pe gbogbo ileeṣẹ ijọba gbọdọ fi aaye ida maarun silẹ fun awọn akanda ẹda ninu eto igbanisiṣẹ wọn