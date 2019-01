Àkọlé àwòrán Ewo lo ṣee gbọkanle ninu awọn oludije?

Kini o ṣe pataki julọ lati ri ninu ẹni ti yoo jawe olubori nibi idibo Naijiria?

Ero ọpọlọpọ ni pe gbogbo ibo Naijiria, ko nii ṣe nipa ohun ti awọn oludije yoo ṣe fun ara ilu bikoṣe nipa erongba tara wọn nikan.

Nitori naa, njẹ idibo yi yoo tẹle ipasẹ ti atẹyinwa? Njẹ ẹni ti yoo wọle ṣe pataki si ara ilu tabi orukọ ẹgbẹ wọn tabi orukọ ẹbi wọn lo ṣe koko?

Ohun ti akọroyin BBC ba bọ ree.

Idibo de, gbogbo eniyan ni o si n ṣọrọ nipa rẹ ati awọn oludije to lokiki ju lọ.

Ni ọpọlọpọ ibi ipolongo ibo ni awọn eniyan ti maa n pariwo orukọ oludije. Ṣugbọn o jọ bi ẹni pe, idibo naa, orukọ ni yoo da le lori, ki i ṣe ipa ti awọn oludije le ko ninu iṣejọba.

Labẹ aṣia ẹgbẹ oṣelu mejeeji to tobi ju - APC ati PDP - ni Aarẹ Muhammadu Buhari ati igbakeji aarẹ nigba kan ri, Atiku Abubakar ti n dije.

Oludije mejilelaadọrin ni o n dupo aarẹ bayi, ṣugbọn o jọ bi ẹni pe ohun ti awọn oludibo n wo nikan ni ẹni to ni irú ẹni ti oludije naa ba duro fun.

Arakunri Ernest Ereke to jẹ olukọ ni fasiti Abuja ni oun ro pe oriṣiriṣi nkan lo yẹ ni wiwo lati mọ irufẹ ẹni to yẹ ki awọn ara ilu yoo dibo fun.

Ṣugbọn njẹ awọn ara ilu bikita nipa ẹni ti yoo wọle ibo aarẹ?

Akoroyin BBC beere ni awọn adugbo Abuja, pe kini iyatọ ti iru ẹni to ba wọle ibo naa yo mu wa.

Oriṣiri ni ero ọmọ Naijiria, ṣugbọn iwadii ti fihan pe ọpọlọpọ lo ti gba kamu pé iwọnba ni ibo awọn nii fi ṣe pẹlu ẹni ti yoo wọle.

Itanjẹ atẹyin wa ninu ileri awọn oloṣelu ti jẹ ki awọn kan kunlẹ adura lati bẹ Ọlọrun ki awọn oludije le mu ileri wọn ṣẹ.

Awọn ti iṣejọba alagbada jẹ logun ti n poungbẹ pé asiko ti to lati mu awọn oludije mọlẹ ki wọn mu ileri wọn ṣe fara ilu to n to ninu ojo ati ninu oorun fi jade dibo fun won.

