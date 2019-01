Hubert Ogunde ló m'órí mi yá láti di òṣèré

Adewale Adepoju jẹ ọmọ Yoruba lati ilu Ọyọ to si jẹ wi pe lati ile iwe giga fasiti to lọ lo ti yan lati maa ṣe ohun to jọ mọ itage. Sisare sọrọ ninu orin ti wa di aṣa ninu idile wọn.