Image copyright Twitter Àkọlé àwòrán Ilé ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn ti fi ọwọ́ òsì da ẹjọ́ tí Adájọ́ Àgbà lórílẹèdè Naijiria pè mọ́ ìjọba àpàpọ̀.

Ile ẹjọ kotẹmilọrun ti da ẹjọ ti Adajọ Agba Walter Onnoghen pe tako ijọba apapọ.

Onnoghen pe ẹjọ lati tako igbesẹ ijọba to fi ọwọ osi juwe ile fun titi wọn yoo fi gbọ idajọ lori iwa ibajẹ ti wọn fi kan an ati lati tako ile ẹjọ to n gbẹjọ iwa ibajẹ(CCT) lati ma se gbọ ẹjọ rẹ.

Ile ẹjọ kotẹmilọrun nigba to n da ẹjọ ni dandan Adajọ Agba naa gbọdọ lọ jẹjọ iwa ibajẹ.

Ile ẹjọ naa ni Onnoghen ko ni awijare to le mu ki ile ẹjọ naa sọ wi pe ko ma se jẹjọ, nitori wi pe ko si ẹni to kọja ofin.

Àwọn àmúyẹ fun gbígbọ́ orin ko le ṣiṣẹ lori ẹ̀rọ rẹ Media caption Day 17: Àwọn olórí tó wà ní Kwara ń ṣe fún ara wọn nìkan ni #BBCNigeria2019

Idajọ naa tumọ si wi pe ile ẹjo to n gbọ ẹsun lori iwa ibajẹ le tẹsiwaju lati gbọ ẹjọ iwa ibajẹ ti wọn fi kan Adajọ Agba Walter Onnoghen.