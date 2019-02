Gẹgẹ bi eto idibo ṣe ti n kan 'lẹkun gbọ̀ngbọ̀n, oriṣiriṣi ọrọ to wa ninu onikaluku oloṣelu ni wọn ti n sọ jade. Razaq Atunwa to jẹ oludije gomina labẹ asia ẹgb oṣelu PDP ni ipinlẹ̀ Kwara sọ iriri rẹ nipa eto oṣelu ati idibo lorilẹede Naijiria. O sọ di mimọ̀ pe ajọ eleto idibo ko ṣe ohun to yẹ latẹyin wa nipa idibo.