Vice Presidential Debate: Ohun gbogbo ti wa ni sẹpẹ

Àkọlé àwòrán Awọn igbakeji Aarẹ to n dije ni yoo kopa ninu ijiroro naa

Ifọrọjomitoro ọrọ laarin awọn igbakeji oludije ipo Aarẹ ninu idibo ọdun 2019 lorileede Naijiria ti n waye nilu Abuja

Ijiroro naa ti wọn pe ni 'The Peoples Debate' yoo fun awọn oludije laanfaani lati sọ erongba wọn fun ara ilu.

Ni gbọngan Ladi Kwali nilu Abuja ni yoo ti waye.

Ajọ ti ko niiṣẹ pẹlu ijọba kan ti orukọ wọn n jẹ 'Enough is Enough' lo sagbatẹru ijiroro naa pẹlu ajọsepọ ile isẹ BBC,TVC NEWS,BudgiT,One ati Transition Monitoring Group.

Àkọlé àwòrán BBC

Ninu awọn ti o n kopa ninu itako ọrọ naa lati ri oludije igbakeji Aarẹ awọn ẹgbẹ oṣelu bi PDP,Peter Obi, Yemi Osinbajo ti ẹgbẹ APC ,Shehu Gabam SDP ati Rabiu Ahmed Rufai ACN.

Umma Getso ti Young Progressive Party ati Khadijah Abdulahi Alliance for New Nigeria.

Ẹwo diẹ ninu awọn awọran lati gbagede ijiroro naa

Àkọlé àwòrán Aliyu Tanko ti ileeṣẹ BBC àti Ngozi Alaegbu