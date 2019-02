Image copyright @ledon_ng

Ọpọ eeyan lo ti n sọ ero ọkan lori isẹlẹ to waye nilu Abẹokuta lọjọ Aje nigba ti awọn eeyan kan to peju sibi ipolongo ibo, bẹrẹ si ni sọ oko ati ọra omi lu awọn asaaju ẹ́ẹgbẹ oselu APC.

Aarẹ Muhammadu Buhari gan wa nikalẹ lasiko ti isẹlẹ ọhun waye.

Nigba to n fesi lori isẹlẹ yii, ẹgbẹ alatako gboogi ninu idibo to n bọ, PDP, ninu atẹjade kan to fisita ni, o yẹ ko ye ẹgbẹ oselu APC pe ami pe aye ti kẹyin si ẹgbẹ oselu naa, ni isẹlẹ naa jẹ.

Àwọn iròyin tì ẹ leè ní ìfẹ̀ síí:

PDP ni o yẹ ka kiyesi pe awọn eeyan naa ju oko lu Buhari lẹyin ọjọ kan soso pere ti ipolongo ibo waye nipinlẹ Zamfara, nibi ti Buhari ti n ru awọ̀n eeyan ibẹ lọkan lati dara pọ ẹgbẹ APC ninu ete lati da rogbodiyan silẹ lasiko ibo to n bọ.

Ẹgbẹ oselu alatako naa ni, awọn eeyan ipinlẹ́ Ogun ati Naijiria lapapọ ti kọ ijọba aarẹ Muhammadu Buhari, nirori irora, iṣẹ, oṣi, iwa ajẹbanu ati itajẹsilẹ to n waye laarin ọdun mẹrin to fi dari Naijiria.

Àwọn àmúyẹ fun gbígbọ́ orin ko le ṣiṣẹ lori ẹ̀rọ rẹ Media caption BBC Nigeria 2019: Lekan Kingkong ní a kò fẹ́ ìtàsílẹ̀ àti ikú ọ̀dọ́ lásìkò ìbò

Sugbọn loju opo ikansira ẹni lori ẹrọ ayelujara, oju ọtọtọ ni awọn eeyan fi wo isẹlẹ naa.

@mynameisgafar loju opo Twitter rẹ ni, oun foju laifi wo iwa awọn eeyan to sọ okuta lu aarẹ Buhari. O ni bi o tilẹ jẹ pe oun ko nifẹ rẹ, sugbọn o yẹ ka bu ọwọ nla fun nitori ipo nla to di mu, ibi ti a sa pe ni ori, ẹnikan kii fi ibẹ tẹ ilẹ.

@Chizybae, lero tiẹ ni ohun ti yoo sẹlẹ ree ti eeyan ba ko ilu sinu isẹ ati ọwọn gogo ọja.

@kcnaija loju opo Twitter tiẹ ni, o yẹ ka takete si ohunkohun to lee farajọ iwa jagidi jagan lasiko ibo to n bọ, paapa ninu eto oselu wa. Ko si baa ti korira igun keji si, ti a ko fara mọ wọn.