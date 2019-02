Ayẹwo<br>lati mọ otitọ.

Oṣi si n ba awọn eeyan pupọ finra lorileede Naijiria ti o si jọ wi pe Atiku Abubakar n ṣọ wi pe nnkan ko yi pada laarin ọdun mẹrin ti ijọba yi ti wa lori oye ati wi pe o jọ pe nnkan n buru si ni.

Iroyin to wa ni lẹ n ṣe afihan wi pe ọrọ yi le jẹ ootọ.

Bi a ba gbe gbogbo eto ọrọ aje Naijiria le osuwọn iye owo to n wọle s'apo ilu (GDP), o ti n bọ lọwọ ifasẹyin lati igba ti iye owo epo rọbi ti walẹ ni ọdun 2016 .

Laarin 2014 si 2017 owo igbe aye to kere julọ fun eeyan kan walẹ lati US$3,222 si US$1,968 gẹgẹ bi nnkan ti ile ifọwopamọsi agbaye,World Bank, ṣe agbelewọn rẹ.

Ẹwẹ,iyapa to wa laarin awọn alaini ati awọn ọlọrọ n pọ si gaan ni.

Aliko Dangote ni o jẹ ẹni to lowo julọ lafrika gẹgẹ bi ohun ti iwe iroyin atigbadegba Forbes sọ.Forbes foju sun pe owo rẹ to $10.5 billion.

O fẹ to idaji eeyan Naijiria ti wọn ko ri ju naira 133.5 lowo ina lojumọ kan.Lọdun mẹrin sẹyin,miliọnu 85 awọn eeyan Naijiria ni wọn ka kun awọn ti osi n ba finra ti iye yi si ti n lọ soke si lọdọọdun.Ni ọdun 2016,awọn ti o jẹ mẹkunu jẹ miliọnu 90 ati miliọnu 94 lọdun 2017.Lọdun to kọja banki agbaye World Bank foju sun pe eeyan miliọnu 97 niwọnjẹ mẹkunu ni Naijiria.

Oṣi n peleke si ni Naijiria ti wọn si lero wi pe eeyan mẹfa ni osi n ta lojumọ ti iye yi si jẹ miliọnu 3.2 lọdọọdun.Banki agbaye n foju sun pe iyen eeyan ti yoo jẹ mẹkunu lọdun 2030 yoo jẹ miliọnu120.

Ọrọ naa buru jayi ni ariwa Naijiria ju Guusu Naijiria .Laarin ọdun 2004 si 2013 iye eeyan to wa nipo otoṣi dinku pẹlu iye to fẹ to miliọnu mẹfa tiiye awọn ti oṣi ta ni ariwa si lẹkun pẹlu miliọnu meje.

Ni iwọ oorun ariwa ati ila oorun ariwa,iye eeyan ti osi n ba ja ko dinku ti o si yi duro ni ida 47.6% ati 59% lawọn agbegbe wọn yi.

Boko Haram ti ṣe akoba fun awọn eeyan ariwa orileede Naijiria ti aini idagbasoke ọrọ aje naa lati owo ijọba naa si kun.