Àkọlé àwòrán Tinubu ní òfin fún INEC láṣẹ láti sún ìdìbò bí ó ní ìpèníjà.

Aṣiwaju ẹgbẹ oṣelu APC, Bọla Tinubu ti paroko ikilọ ranṣẹ sawọn ọdọ nipinlẹ Eko pe ki wọn yago fun jiji apoti idibo gbe lasiko idibo aarẹ ati ile aṣofin apapọ to n bọ lọjọ abamẹta.

Lasiko to fi n ba awọn smọ ẹgbẹ oṣelu naa sọrọ nilu Eko lọjọru lo fi sọ ọrọ yii.

Otinubu ni " Ẹ ti gbọ ohun ti Buhari sọ nipa jiji apoti ibo gbe. Mi o ran ẹnikẹni lati lọ ji apoti ibo gbe o. Kaadi idibo mi lemi fi n ja nitemi o.bi ẹ ba ji apoti ibo gbe tabi da wahala silẹ tọwọ ba ba yin, mi o lọwọ ninu iyẹn o."

O ni awọn ti tẹwọ gba isunsiwaju idibo naa latọwọ ajs INEC nitori ọdọ ajọ INEC ni ofin fi si lori irufẹ iṣẹlẹ ba waye.

"Iro opolopo awon oniroyin po. Eleyi ti mi o so l'ose to koja, won ni mo so, a so niyen". Olori egbe APC Bola Tinubu ro awon omo egbe pe ki won jade dibo fun Aare Muhammadu Buhari ni idibo ojo Satide.

Ninu oro re, o so pe PDP ni awon ba ja. Pe awon o ba ajo INEC ja nitori pe ofin wa leyin won ati pe o sese ki won ni ipenija ni won fi sun idibo naa siwaju. O gba l'adura pe ajo INEC yoo so layo lori idibo yii ti APC yoo si jawe olubori. O benu ate lu egbe PDP wipe won lo d'ogbon lo fina bo'le l'Abia, won pale oko mo ati bee bee lo. O fi orin ayajo Sunny Ade kan ba won wi pelu ijo lese.O gba awon omo egbe n'iyanju pe ki won ma ba enikankan ja. O ni ki won gba awon omo PDP ti won darapo mo egbe APC wole.