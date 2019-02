Image copyright Getty Images

Njẹ ẹyin mọ adape fèrèsé lede Gẹẹsi?

Agadagodo nkọ tabi ikeemu?

Orukọ awọn nnkan elo ile wọn yi ti a darukọ, fun awọn ti ko ba munadoko ninu ede Yoruba, yoo dabi nnkan to le.

Amọ awọn itumọ wọn ko le rara.

Ohun to jẹ ki a lo awọn ọrọ wọnyi ninu iroyin wa lonii, to wa fun ayajọ ọjọ agbelaruge ede abinibi lagbaye, ni ki a ba le tọka pataki ede abinibi ati bi pupọ ninu ede abinibi lagbaye ṣe n lọ si oko iparun.

Ọrọ pupọ ni ẹ le ti ka nipa ayajọ ọjọ yii, ṣugbọn fun anfaani wa, a fẹ ki a la ara wa loye nipa nnkan maarun ti a ko mọ nipa ayajọ ọjọ yii.

Ki gan ni orisun ọjọ yii?

Ọdun 1999 ni ajọ UNESCO ya ọjọ kọkanlelogun Osu Keji sọtọ lati fi gbe ede abinibi larugẹ.

Ohun to ṣe atọna igbesẹ yii ni akitiyan awọn oluwọde lorileede Bangladesh, nigba ti wọn ko ti ya kuro lara Pakistan.

Ijọba igba naa ni ki wọn maa lo ede Urdu ni dandan dipo ede abinibi wọn, tii ṣe Bangla.

Ọrọ yi ko dun mọ ara ilu ninu rara.

Image copyright Rehman Asad/Barcroft Media/Getty Àkọlé àwòrán Awọn eeyan wọn yi n wọde ni Bangladesh nitori pe wn fẹ kiwọn ma lo ede abinibi wọn lati kọ awọnmn akẹkọ alakọbẹrẹ

Eeyan maarun lo padanu ẹmi wọn nigba ti ọlọpaa yinbọn lu awọn oluwọde lọdun 1952.

Ifẹhonu han ti wọn ṣe nitori lilo ede abinibi wọn, lo fa ti ijọba fi pada wa gbe ofin sita,pe ki wọn pada maa lo ede ti wọn fẹ.

Titi di oni, ayajọ ede abinibi jẹ ọjọ isinmi lorileede Bangladesh, ti wọn si fi n ranti awọn akọni ti wọn padanu ẹmi wọn ninu iwọde to sokunfa lilo ede abinibi wọn.

Awọn ede to ti parun ni Naijiria:

Lara idi pataki ti wọn fi ya ọjọ yi sọtọ ni ki awọn ede abinibi ma ba parun.

Bi o tilẹ jẹ pe a n sami ayajọ yii, sibẹ ọpọ ede lo ti parun kaakiri agbaye.

Ohun ti eyi tumọ si ni pe, ko si awọn eeyan to n sọ awọn ede to ti ku wọnyi, ti ko si si awọn arọmọdọmọ wọn to n sọ ede naa.

Awọn ede Naijiria to parun ni iwọnyi:

Ajawa

Auyokawa

Basa-Gumna

Gamo-Ningi

Kpati

Kubi

Mawa

Teshenawa

Awọn ede to wa ninu ewu iparun ni Naijiria:

Mẹtadinlọgbọn ni awọn ede abinibi ti o wa ninu ewu iparun ni Naijiria, gẹgẹ bi nnkan ti a ri ka lori Wikipedia.

Ko si ede kankan nilẹ kaarọ ojiire ti ọrọ yi kan, ṣugbọn pupọ awọn ede ti ọrọ yi kan ni awọn to wa ni agbegbe iwọ oorun ati awọn apa kan lariwa Naijiria.

Lara wọn la ti ri

Akum

Bade

Bakpinka

Defaka

Duguza

Awọn ami ẹyẹ fun igbelarugẹ ede

Inu didun lo n mu ori yiya wa.

Fun awọn to n ṣapa lati gbe ede abinibi larugẹ, awọn ami ẹyẹ kan wa ti wọn la kalẹ lati fi ṣe iwuri fun wọn.

Mẹta ninu awọn ami ẹyẹ to lamilaka niwọn yi:

Ami ẹyẹ Linguapax Prize -

Ami ẹyẹEkushey Heritage Award

Ami ẹyẹ Ekushey Youth Award

Ki la le ṣe ki ede fi ma parun?

Kikọ awọn ọmọ wa lede wa lati kekere

Ṣiṣe agbekalẹ ofin lati sọ kikọ ede di dandan, iru eyi ti ipinlẹ Eko ṣe

Iṣe nla wa niwaju awọn obi. Ohun ti a ba kọ ọmọ ni wọn yoo tele. Ẹ ma sọ ede yin si awọn ọmọ yin

Gẹgẹ bi ohun ti awọn onimọ sọ, ede jẹ ọna kan gboogi ti a fi n ṣe igbelaruge ohun ajogunba wa, eyi ti o n mi ati eyi ti ko mi