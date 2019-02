Image copyright Presidency Àkọlé àwòrán Ọrọ lori idibo Naijiria

Aarẹ Muhammmadu Buhari yoo tun ba awọn ọmọ orilẹede Naijiria sọrọ loni ọjọ Ẹti ṣaaju idibo aarẹ ati tile igbimọ aṣofin agba l'Abuja lọjọ Abamẹta.

Oludamọran fun aarẹ lori ọrọ Femi Adesina lo fórọ naa lede loju opo Facebook rẹ.

Aago meje aarọ ni eto naa yoo waye lori ẹro amohun-maworan ti ijọba apapọ, NTA ati ile iṣẹ Radio Naijiria.

Oludamọran fun aarẹ rọ gbogbo ile iṣẹ iroyin amohunmaworan ati redio lati darapọ NTA ati Radio Najiria lati fawọn eeyan lanfani ki wọn lee gbọ ọrọ aarẹ.

Aarẹ Buhari bawọn ọmọ Naijiria sọrọ lọsẹ to kọja ki ajọ eleto idibo INEC to sun ibo to yẹ ko waye lọjọ kẹrindinlogun, oṣu keji siwaju.