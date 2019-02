Ipaya, ifooro ati ẹru nla lo ba awọn eeyan ilu Ijẹbu-Jẹsa, nijọba ibilẹ Oriade nipinlẹ Ọsun lasiko ti awọn janduku oloselu kan ba wọn lalejo ni oru ganjọ lẹyin idibo.

Gẹgẹ bi akọroyin BBC Yoruba to kan si ilu ọhun lẹyin rogbodiyan naa ti wi, deede aago mẹta oru ni awọn janduku oloselu naa ba ilu Ijẹbu-Jẹsa lalejo, ti wọn si n yinbọn takotako kaakiri.

Gbogbo awọn eeyan to sun lo dide, ti jinnijinni si da bo wọn lori ibusun wọn, ti wọn ko si lee jade.

Awọn osisẹ eleto idibo to le ni igba to n sun lọwọ ni ileesẹ ajọ INEC to wa nilu Ijẹbu-Jẹsa si ni wọn dojukọ.

A gbọ pe ko si ọlọpa tabi agbofinro kankan larọwọto eyi to mu kawọn janduku oloselu ọhun ri aye pa itu ọwọ wọn.

Lẹyin ti wọn pari isẹ ibi ọhun tan, gbogbo aloku iwe idibo ni wọn sun gburu-gburu, to fi mọ awọn ohun eelo miran bii ẹni, ike iwẹ́ ati ẹrọ gẹnẹretọ meji.

Iroyin naa ni awọn agunbanirọ meji to tun jẹ osisẹ eleto idibo nibẹ, ni ọta ibọn ba.

Nigba to n fi idi isẹlẹ yii mulẹ, Kọmisana fun ajọ eleto idibo nipinlẹ Ọsun, Olusẹgun Agbaje salaye pe, awọn osisẹ Inec ti ka ibo tan ki wọn to ko ẹru ti wọn lo pada si ijọba ibilẹ Oriade.

"Idaji ti awọn osisẹ wa n ko ẹru ti wọn lo bọ wa si ijọba ibilẹ wọn, ni awọn eeyan kan n yinbọn soke, eyi to mu kawn osisẹ ọhun juba ehoro. Awọn eroja bii ẹni, apoti ti wn fi dibo ati ẹrọ amunawa nikan ni wn wa ja silẹ."

Agbaje, lasiko to n fọwọ idaniloju sọya ni eti ibo ti de ibiti wọn ti n kojpọ, isẹlẹ naa ko si lee sokunfa atundi ibo rara lagbegbe naa.