Image copyright @bukolasaraki Àkọlé àwòrán Ààrẹ ilé aṣòfin àgbà, Bukọla Saraki ní òun kò kí APC kú oríire gẹ́gẹ́ bí ìròyìn kan tó ń káàkiri ṣe ń sọ

Aarẹ ile aṣofin, Bukọla Saraki ko ni si ni ile aṣofin naa fun saa iṣejọba to n bọ, eyii kii sii ṣe iroyin mọ; ṣugbọn iroyin to yọ nibẹ bayii ni pe lẹyin to padanu idibo ẹkun aṣofin apapọ ti aringbungbun Kwara, Saraki ko ki Oloriẹlgbẹ ti ẹgbẹ oṣelu APC to bori ku oriire o.

Sẹnetọ Bukọla Saraki lo sọ bẹẹ ninu atẹjade kan ti, Yusuph Ọlaniyọni to jẹ amugbalẹgbẹ fun un lori ọrọ iroyin sita.

ninu eyi ti o ti n yọ ara rẹ kuro ninu iroyin kan ti awọn kan n pin kaakiri ikanni ibanisọrọ Whatsapp pe ẹgbẹ oṣelu PDP ati Saraki ti gba ijakulẹ wọn, wọn si ti ki ẹgbẹ oṣelu APC atawọn oludije rẹ ku oriire.

Atẹjade naa to fi sita ni ọjọ aje tun ṣalaye siwaju sii pe laipẹ laijina ni agọ asofin agba Saraki yoo sọrọ lori iha ti wọn kọ si eto idibo naa.

Àwọn àmúyẹ fun gbígbọ́ orin ko le ṣiṣẹ lori ẹ̀rọ rẹ Media caption Nigeria 2019 Elections: Àwọn ẹbí rẹ̀ ní àwọn agbébọn tó ya wọ àgọ́ ìdìbò ló ta á níbọn

"Ki araalu keti ikun si iroyin ẹlẹjẹ tawọn ẹgbẹ PDP n gbe kaakiri ori ikanni ibanisọrs Whatsapp.

Nitori naa ki ẹgbẹ oṣelu APC yee gbe iroyin sita lati ki ara rẹ ku oriirẹ ki wọn maa so ms ẹgbẹ wa lọrun."

Bi ẹ ko ba gbagbe, ni alẹ ọjọ aiku ni INEC kede esi idibo sile aṣofin agba lẹkun aringbungbun Kwara ninu eyi ti oludije ẹbẹ oṣelu APC, Oloriẹgbẹ ti fagba han Bukọla Saraki.