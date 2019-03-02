Nigeria Election 2019: PDP, SDP, ZLP àti ADC ìpínlẹ̀ Ọyọ fa Seyi Makinde sílẹ̀ ní olùdíje
Apapọ ẹgbẹ oṣelu Action Democratic Congress, Social Democratic Party ati Peoples Democratic Party ti fa oludije kan ṣoṣo silẹ lati ṣoju wọn ninu idibo gomina ipinlẹ Ọyọ.
Eyi waye nibi ipade kan ti awọn oludije fun ipo gomina ninu ẹgbẹ oṣelu mẹtẹẹta, ati awọn agbaagba ẹgbẹ ṣe nile gomina ipinlẹ Ọyọ nigba kan, Oloye Rashidi Ladọja nilu Ibadan lọjọ Abamẹta.
#BBC Nigeria Decides: Akala darapọ̀ mọ́ APC fún ìbò gómìnà
Ìpàdé ẹgbẹ́ alátakò l'Oyo yóò tẹ̀síwájú lórí bí wọn ṣe fẹ́ fẹ̀yìn APC gbá lẹ̀
Awọn oludije to fohun ṣọkan lati fa Makinde silẹ ni Olufemi Lanlehin ti ADC ati Bolaji Ayorinde ti SDP.
Ṣaaju ni iru ipade bẹ ti waye ninu ẹgbẹ All Progressives Congress, APC pẹlu ADP, ti Alao Akala si wọgile erongba rẹ lati dije fun ipo gomina ninu eto idibo ti yoo waye lọjọ kẹsan oṣu Kẹta, to si sọ pe oludije ẹgbk APC, Adebayọ Adelabu l'oun yoo ṣe atilẹyin fun.