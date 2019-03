'Bí ẹgbẹ́ Tinubu kò bá ráyé ṣe mọ̀ńdàrú, wọn ò lè m'ókè'

Babatunde Gbadamosi jẹ oludije to n du ipo gomina ni ipinlẹ Eko labẹ asia ẹgbẹ oṣelu ADP, Babatunde Gbadamosi sọ ohun to mọ gẹgẹ bi oloṣelu nipa iha ti ẹgbẹ oṣelu PDP kọ si bi gbogbo ẹgbẹ oṣelu to ku ṣe n tiraka lati gba ipinlẹ Eko pada lọwọ aṣiwaju Ahmed Bola Tinubu ẹni ti wọn ri gẹg bii ẹni to ti ko ipinlẹ Eko sabẹ akoso rẹ fun ọjọ pipẹ.

O jẹ ko di mimọ pe bi ẹgbẹ oṣelu PDP ati APC ṣe n ṣe wọle wọde lode oni, o ti di wi pe ọkan naa niwọn. Nitori naa Tinubu gan lo da bi pe o tun n yan oludije to ba jade lẹgbẹ PDP naa.

Ẹwẹ, nitori iṣẹ ti ọpọlọpọ ti ṣe lasiko ipolongo idibo, o ni bi ẹgbẹ Tinubu ko ba raye ṣe mọndaru lasiko idibo gomina to m bọ, wọn ko le rọwọ mu nipinl Eko.