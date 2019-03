Image copyright Facebook/Alao-Akala Àkọlé àwòrán Igbẹjọ jibiti

Igbẹjọ gomina ipinlẹ Oyo tẹlẹ ri Otunba Christopher Adebayo Alao-Akala lori ẹsun iṣowo ilu bi bililọnu mọkanla aabọ kumọkumọ, n tẹsiwaju loni Ọjọru nile ẹjọ giga to wa ni Iyaganku, niluu Ibadan.

Kọmiṣọna tẹlẹ ri fun ọrọ ijọba ibilẹ ati ọrọ oye, Sẹnẹtọ Hosea Agboola ati oniṣowo Ọgbẹni Femi Babalola ni ajọ EFCC jọ fẹsun iṣowo ilu kumọkumọ kan.

Ẹsun onikoko mọkanla lajọ EFCC fi kan awọn mẹtẹẹta to da lori iditẹ, gbigbe iṣẹ fun kọgila lai se eto isuna.

Awọn ẹsun miran ti wọn fi kan wọn ni pe wọn ni ijẹri eke, rira dukia pẹlu owo jibiti ati gbigbe dukia naa pamọ.

Agbẹjẹro for ajọ EFCC Ọmọwe B. Ubi sọ pe nigba ti Akala wa nipo gomina, o gbeṣẹ iṣẹ ọna ṣisẹ to to bilọnu mẹjọ aabọ fun ilẹ imọ ẹrọ Pentagon laarin ọdun 2007 si ọdun 2009.

Ọmọwe Ubi ni Ọgbẹni Babalọla lo ni ile iṣẹ ọhun, oun lo si ṣagbatẹru ni ijọba ibilẹ mẹtalelọgbọn kaakiri ipinlẹ Oyo lai se eto isuna fun isẹ naa.