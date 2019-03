'Amosun ṣiṣẹ́ l'Ogun ṣùgbọ́n kí Dapo ma yà wá'

Lẹyin ti idibo gomina ti waye lorilede Naijiria, bi gomina tuntun ti awọn eeyan ipinlẹ Ogun dibo yan ti n gba oniruuru ikini, bẹẹ naa ni ọrọ n jade sii lati oniruuru igun ati agbegbe ipinlẹ Ogun lori ireti wọn ohun ti wọn fẹ ati eyi ti wọn ko fẹ.

Ọpọlọpọ wọn lo fi han pe inu awọn dun si ẹni to wọle, atawọn ti ko ri bi wọn ṣe roo ni gbogbo wọn ni ki gomina tuntun Dapo Abiodun ṣe ilu daadaa lasiko tirẹ gẹgẹ bi gomina Amosun ṣe ṣe.

Wọn ni ko ma tori oye gomina to jẹ fi Ijebu nikan ṣe ile ṣugbọn ki o ko gbogbo eeyan ipinlẹ Ogun mọra yala ọmọ Yewa, Abeokuta tabi Ijebu to fi mọ gbogbo ilu to ku.

Awọn kan ni Ọlọrun fi gomina Amosun bukun awọn ni nitori naa, ki gomina tuntun, Dapo naa ṣiṣẹ ko rọ ara ilu lọrun.