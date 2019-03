Àkọlé àwòrán Ni ọjọ kejilelogun oṣu kẹsan ọdun 2018 ni eto idibo ati yan gomina fun ipinlẹ Ọṣun waye

Ṣe wọn ni irawe kan ko ni dajọ ilẹ ko sunna. Loni ọjọ ẹti, ọjọ kejilelogun oṣu kẹta ọdun 2019 ni ile ẹjọ to n gbọ ẹjọ kotẹmilọrun to suyọ lori idibo sipo gomina ni ipinlẹ Ọṣun yoo gbe idajọ rẹ kalẹ lori ẹni gan an to bori idibo naa.

Ni ọjọ kejilelogun oṣu kẹsan ọdun 2018 ni eto idibo ati yan gomina fun ipinlẹ Ọṣun waye. Bi o tilẹ jẹ wi pe ajọ INEC to n ṣe agbatẹru eto idibo lorilẹede Naijiria ko lee fi ẹnu idibo naa jona sojukan naa lọjọ naa, nibi ti oludije fun ẹgbẹ oṣelu PDP, Ademọla Adeleke ti n lewaju; eto atundi ibo waye lawọn ẹkun idibo melo kan ni ọjọ diẹ si idibo naa lo yi ohun gbogbo pada ti oludije APC, Gboyega Oyetọla si wa bori lẹyin ajọṣepọ to waye laaarin ẹgbẹ oṣelu APC ati gbajugbaja oloṣelu ni, Iyiọla Omiṣore ti oun pẹlu jẹ oludije ni abala akọkọ idibo naa.

Image copyright @IsiakaAdeleke1 Àkọlé àwòrán Adeleke lọ si ile ẹjọ lati pẹjọ ẹhonu lori esi idibo naa

Ni bayii, ajọ INEC ti kede Gboyega Oyetọla gẹgẹ bii gomina ipinlẹ Ọṣun, wọn si ti bura fun un wọle gẹgẹ bii gomina lati oṣu kọkanla ọdun 2018.

Amọṣa, oludije fun ipo gomina lẹgbẹ oṣelu PDP, Ademọla Adeleke ti gba ile ẹjọ lọ pẹlu awijare pe oun ni o bori atipe ka yọwọ awọn iwa aitọ to sọ pe o waye lasiko idibo naa kuro, oun lo yẹ ki ajọ INEC kede gẹgẹ bii gomina.

Ile ẹjọ to n gbọ ẹhonu idibo naa bẹrẹ iṣẹ ni pẹrẹwu bi o tilẹ jẹ pe ọpọ awuyewuye lo kọkọ waye lori rẹ, ki o to di pe o gbe ijoko rẹ lọ si olu ilu ilẹ Naijiria, Abuja.

Image copyright @raufaregbesola Àkọlé àwòrán Oyetọla ni INEC kede pe o bori idibo naa

Ni bayii ti idajọ yoo waye loni, igun mejeeji lo ti n fọwọ sọya pe lọdọ awọn ni ọsan didun yoo so si lori idajọ naa.

Adura ati awẹ, titi kan ipade adura ita gbangba ni awọn ẹgbẹ oṣelu mejeeji, APC ati PDP ṣe ṣaaju idajọ ti yoo waye loni.

Amọṣa, ilẹkẹ maa ja sile, maa ja sita, ibi kan naa ni yoo jasi. Ẹyin ẹ tẹti leko o lori bi o ba ṣe n lọ ni ile ẹjọ naa loni.