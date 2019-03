Image copyright @fkeyamo Àkọlé àwòrán Awọn ọdaran kan lati inu ẹgbẹ PDP gbọna ẹburu wọ oju opo INEC

Igbimọ ipolongo ibo aarẹ orileede Naijiria Muhammadu Buhari ti kesi ileeṣẹ ọlọpaa ati ile iṣẹ ọtẹlẹmuye,DSS lati ṣe iwadi ẹgbẹ oṣelu PDP lori ẹsun pe wọn fi ọna ẹburu wọ oju opo Inec.

Ninu iwe ẹhonu ti agbẹnusọ igbimọ naa, Festus Keyamo, kọ, wọn ni awọn eeyan kan lati gbPDP fi ọna ojoro wọ oju opo Inec ki wọn ba le gbe esi ibo ayederu wọ ibẹ.

Wọn fi ọrọ yi sita lẹyin ti ẹgbẹ PDP ti saaju fi iwe ehonu tiwọn naa ṣọwọ si igbimọ to n gbẹjọ ẹhonu to niṣẹ pẹlu idibo aarẹ nibi ti wọn ti ni ''awọn ni ẹri tawọn gba lati oju opo Inec to ṣafihan pe Atiku ri ibo 8,356,732 gba lati fẹyin Muhammadu Buhari to ni ibo 16,741,430 janlẹ.''

Gẹgẹ bi ohun ti Keyamo sọ, wi pe awọn ẹgbẹ PDP le ni anfaani lati gba iroyin loju opo Inec ṣafihan pe awọn ọdaran kan lati inu gbẹ naa ni na alumọkọrọyi lati le fọna ẹburu gbe esi ibo wọle.

O sọ ninu iwe ifẹhonu han naa pe igbe ti ẹgbẹ PDP n pa pe ki aarẹ Buhari buwọlu atunto ofin eto idibo eleyi to fi aye kalẹ fun fifi esi ibo ransẹ pẹlu ẹrọ ayarabiaṣa ko koja wi pe wọn ṣe eru.

Àwọn àmúyẹ fun gbígbọ́ orin ko le ṣiṣẹ lori ẹ̀rọ rẹ Media caption Festus keyamo: Ọ̀rọ̀ Obasanjọ sí Buhari ti di ìrégbè

Keyamo ni PDP ti ṣeto esi ibo ti wọn fẹ gbe wọ oju opo Inec amọ isunsiwaju ọjọ ibo lo kawọn lọwọ ko.

"Ẹ gbọdọ kesi gbogbo awn asaaju ẹgbẹ wọn lati le fi ọrọ wawọn lnu wo,wọn gbodo foju ba ile ẹjọ ẹ si gbọdọ ri pe awọn to ba lọwọ ninuiwa yi jẹ iyan wọn niṣu''

Keyamo kasẹ ọrọ rẹ nilẹ pe lootọ ni pe ẹgbv alatako jẹ ohun to da fun ijọba arawa ṣugbọn eleyi ko gbọdo wa jẹ anfaani lati ma fi wu iwa ojoro.