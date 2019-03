Image copyright Bala Mohammed/facebook

Ajọ eleto idibo INEC ti kede oludije fun ipo gomina ipinlẹ Bauchi ninu ẹgbẹ oṣelu Peoples Democratic Party, PDP, Sẹnetọ Bala Mohammed Abdulkadir, gẹgẹ bi ẹni to bori ninu idibo gomina ipinlẹ naa.

Mohammed fi ẹyin gomina to wa ni iṣakoso, to tun jẹ oludije fun ẹgbẹ All Progressives Congress, APC, Gomina Muhammed Abubakar janlẹ.

Mohammed ni apapọ ibo to le ni ẹẹdẹgbẹta ẹgbẹrun (515,113) ti Gomina Abubakar si ni apapọ ibo to le ni ẹẹdẹgbẹta ẹẹgbẹrun bakanna (500,625).

Ọjọgbọn Kyari Mohammed to jẹ alamojuto eto idibo naa lo kede ẹni to bori lẹyin ti atundi ibo gomina ọhun waye.

Bala Mohammed to bori ti fi igba kan jẹ Minisita fun olu ilu orilẹede Naijiria, Abuja.