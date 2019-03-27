Ìpanu ‘Cheese ball’ ni wọ́n fi jí Ikimot gbé, àmọ́ ó padà sílé lẹ́yìn ọdún márùn-ún

Isẹ Oluwa, awamaridi ni ọrọ ijinigbe ati ipadawale ọmọdebinrin kan, Ikimot jẹ nilu Eko.
Lasiko to n ba BBC Yoruba sọrọ, Ikimot ní kẹ́kẹ́ Marwa ni obinrin kan fi ji oun gbe salọ si ilẹ Ibo, nigba ti oun n pada bọ lati ile ẹkọ.
O ni obinrin naa ta oun ni ẹgbẹrun lọna ọtalelọdunrun o din mẹwa naira (₦350,000) fun ẹlomiran miran, Christiana Onuchukwu to n ta ekurọ lpa ila oorun guusu orilẹede yii, to si n fi oun se isẹ agbara ati iya ajẹkudorogbo.
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Iya yii lo ta oun nidi kan lati pada wa sile lẹyin ọdun marun ti wọn ti ji oun gbe lọ silẹ ibo.
Ninu ọrọ tiẹ naa, Mama Ikimot salaye pe awọn ọrẹ Ikimot ti wọn dijọ n pada bọ lati ileẹkọ sọ pe, ipanu ‘Cheese ball’ ni obinrin kan fun Ikimot, to fi gbe sinu kẹkẹ Marwa.
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O ni oun gba Ikimot wo lẹyin ti iya rẹ ku ni, bẹẹ ni oun gbinyanju lati wa ọmọ naa, toun si ta awọn goolu oun lati wa a, sugbọn oun sọ ireti nu lẹyin ọdun meji, ko to fi ẹsẹ ara rẹ rin pada wale.