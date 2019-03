Image copyright Getty Images Àkọlé àwòrán Àyájọ́ àwọn ìyá lórílẹ̀èdè Nàìjíríà ń wáyé lónìí

Ọpọ nnkan ni oju obinrin n ri lawujọ. Ileeṣẹ iroyin BBC News Yoruba ti ṣe ọpọlọpọ iroyin nitori awọn obinrin-imuṣẹ alaa wọn, idagbasoke ati ilepa wọn lawujọ.

Eyi ni diẹ lara awọn iroyin naa ti BBC News Yoruba ti ṣe lati fi gbe awọn obinrin larugẹ ati lati mu ipenija wọn jade wa si ita gbangba.

Rape: Oluwaseun Osowobi ní Commonwealth fún lámì ẹ̀yẹ ọ̀dọ́ tó pegedé jùlọ ní 2018

Oluwaseun Osowobi la laalaa ifipabanilopọ kọja lati di ajafẹtọ awọn ti wọn ti la iru iṣẹlẹ bẹẹ kọja.

Ni orilẹede bii Naijiria nibi ti o jẹ iṣoro fun obinrin lati sọrọ bi wọn ba fi ipa baa lo pọ, Seun ba BBC News Yoruba sọrọ lori ipenija rẹ atawọn obinrin miran lori iwa buruku yii.

Sẹ́gílọlá: Arúgbó awẹ́lẹ́wà tó ń ṣiṣẹ́ omidan

Sẹgilọla, jẹ iya agba ti ọjọ ori rẹ ti le ni aadọrin. Bi o tilẹ jẹ pe ọjọ ori ti lọ lara iya'ṣugbọn ẹwa iya ko lọ.

Ni asiko ti a n ri ọpọlọpọ awọn arugbo ni igboro ti wọn n ṣagbe, a ri iya ti ọkan lara awọn ọmọ rẹ woo pe ẹwa rẹ ṣi lee ṣe anfani fun awujọ ati iwuri fun ọpọ awọn obinrin lode oni.

Ìwà ipá nínú ìdílé máa ń bí ìgè àti àdùbí ni tó lè já sí ikú

Lode oni, ọpọ idile ni iwa ipa ti n ṣẹlẹ. Yatọ si pe ọpọ obinrin ni o n jẹ iya lilu lọwọ ọkọ, iwa ipa ninu idile kọja ki ọkọ o gbe ọwọ soke lu iyawo rẹ. Ara awọn iwa ipa ni ki ọkọ maa foro ẹmi iyawo ni ile, ki ọkọ maa fi orun adidun jẹ iyawo rẹ niya ati bẹẹbẹẹ lọ.

Gbogbo eyi naa ni BBC News Yoruba gbe yẹwo ninu iroyin ijiroro itagbangba yii to pe akori rẹ ni 'Ìwà ipá nínú ìdílé máa ń bí ìgè àti àdùbí ni tó lè já sí ikú'

Mọrèmi: Ọọ̀ni ní láìsi Mọrèmi, kò leè sí ilẹ̀ Yorùbá

Iroyin yii da le ipa ti obinrin ko ninu ominira ati idagbasoke ọpọ awujọ lagbaye. BBC News Yoruba lo Moremi gẹgẹ bii apẹrẹ.

Kádàrá ní ọ̀rọ̀ ẹ̀dá láyé, Mo gbà pé Ọlọrun ló kọ ikú ọkọ mi ni Saudi

Yetunde Raji jẹ obinrin ti igbe aye rẹ yi pada si bi ko ṣe lero lẹyin ti oun ati ọkọ rẹ wa ninu ijamba ọkọ to waye ni orilẹede Saudi Arabia.

Omije n bọ loju arabinrin Yetunde Morẹnikeji Raji ṣugbọn o ni omije ayọ ni.

Omi titun ti rú nínú oríṣii ètò ìgbéyàwó Yorùbá lásìkò yí

Ṣe wọn ni ibi gbogbo ni ifẹ wa bi a ba lee farabalẹ waa. Eyi ni iroyin itan ọmọ orilẹede Naijiria kan to ri ifẹ ni orilẹede Kẹnya. BBC News Yoruba kuku tẹlee debẹ lati mọ ohun gan to ri lọbẹ to fi wa ro ọwọ.

#67yearoldmother: Mo kojú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àìsàn fún ọdún 35 lẹ̀yín ìgbéyàwò

Iyi ati idunnu nla ni o maa n jẹ fun obinrin lati ṣe igbeyawo ki o si lọmọ. Fun Dokita Ogunfunmilayọ, ayọ yii pẹ pupọ fun un nitori o pe ọmọ ọdun mẹtadinlaadọrin, 67 ki o to rọmọ bi.

Ìlú Igbo-Ọra: Ijọba ipinlẹ Ọyọ ṣe ayẹyẹ ọdun ibeji fún ìgbà àkọ́kọ́

Ilu igboọra jẹ ilu kan lagbaaye to gbajugbaja fun ọwọja ibi ibeji nibẹ. Ọdọọdun si ni wọn maa n ṣe ajọyọ fawọn ibeji nibẹ.

Ṣe ko kuku si obinrin ti yoo gbọ ọrọ ọmọ ti ko ni ta kiji, eyi lo si gbe BBC News Yoruba de Igboọra lati mọ aṣiri ibi ibeji nibẹ.

Ogundiya: Àṣìṣe Dókítà ló sọ mi di aláàbọ̀ ara lórí kẹ̀kẹ́

Ọtọ ni aisan ti omidan Ṣeun Ogundiya ba lọ si ileewosan, ọtọ ni oogun ti wọn fun, aile gbe ẹsẹ lo ba kuro ni ileewosan.

Ìyá ìbarùn-ún: Mo rò pé 'scan' ń pa irọ́ niní oyún pé márùn-ún ni màá bí

Pẹlu bi nnkan ṣe ri ni ilu bayii, ọpọ ni ko fẹ bimọ mọ. Eyi lo mu ki itan tọkọtaya Imudia paapaajulọ arabinrin Oluwakẹmi Uduehi to bi ọmọ marun lẹẹkan ṣoṣo.

BBC News Yoruba kuku waa lọ lati gboṣuba fun awọn iya lori ipenija itọju ọmọ.

Ìran kan si ìkejì ló n gbèrò láti ṣe ìgbéyàwo àjùmọ̀ṣe 'Shao' fọ́mọ wọn

Akinọla: Ọdún méjì ni kí ẹ ti bẹ̀rẹ̀ kíkọ́ ọmọ nípa ìbálòpọ̀:

