Amofin Oyeyemi Balogun sọ pe otitọ ni ọrọ ti gomina ipinlẹ Zamfara governor pe oun ko lagbara to to lati paṣẹ fawon soja ati awọn agbofinro mii lati dẹkun ipaniyan to n ṣẹlẹ ni ipinlẹ naa.

Nigba ti o ba BBC Yoruba sọrọ, Ọgbẹni Balogun ṣalaye wi pe fidihẹ lasan ni awọn gomina ipinlẹ lori ohun ti wọn le ṣe lori ọrọ eto aabo nipinlẹ wọn.

Gómìnà Zamfara kò lágbára ní tòtọ́ọ́ lórí ọ̀rọ̀ ààbò- amòfin

O ni awọn gomina dabi aja ti ko leyin lẹnu ti ko si tun lee gbo debi pe yoo bu eeyan jẹ, nitori gbogbo awọn oṣiṣẹ eleto aabo pata wa labẹ aarẹ orilẹede Naijiria.

Hakeem: Mo lè sọ arúgbó dí ọmọge nígbà tó bá wù mí

Amofin Balogun fikun ọrọ rẹ pe kọmisọnan fun ilẹ iṣẹ ọlọpaa nipinlẹ le kọ eti ikun si aṣẹ ti gomina ba pa ayafi ti o ba gbasẹ lati ọdọ ọga ọlọpaa ni Naijiria.

Ọgbẹni Balogun ni ọlọpaa ipinlẹ ni ọna abayọ si iṣoro eto aabo kaakiri orilẹede Naijiria.

Ṣugbọn o sọ pe awọn gomina lorilẹede Naijiria ko ti ni iriri lati dari ọlọpaa ipinlẹ.

Amofin naa rọ awọn aṣofin ati awọn alaṣẹ ijọba lati ṣe ayẹwo iwe ofin Naijiria papaa julọ ẹka to nii ṣe pẹlu eto aabo.

Ẹwẹ, Aarẹ Muhammadu Buhari ni oun nikan ko ni oun maa maa lo agbara lori eto aabo nitori pe gomina naa ipinle kookan naa ni agbara lati daabo bo awọn eniyan ipinlẹ rẹ.