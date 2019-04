Idanwo aṣewọ ile iwe giga JAMB ti gberasọ lonii, ọj kọkanla ti yoo si waye titi di ọjọ ktadinlogun oṣu kẹrin ọdun 2019.

O le ni 1.8 miliọnu akẹkọọ to forukọ silẹ lọdun yii eleyii tumọ si pe o fi diẹ ju iye miliọnu 1.7 to forukọ silẹ lọdun to kọja, 2018.

BBC Yoruba ba ọga agba ile iṣ JAMB, Ọjọgbọn Ishiaq Oloyede sọ̀rọ̀ lori awọn to n ru obi ati awọn aṣedanwo loju lori idanwo JAMB ati gbigbani wọ ile iwe iwe giga lẹyin ti esi ba ti jade.

JAMB 2019: Kí ló yẹ kóo mọ̀?