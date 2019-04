Image copyright AFP

Awọn obi awọn ọmọ Chibok lẹyin ọdun marun un ti gba ọdọ pasito lọ fun adura itusilẹ fun awọn ọmọ Chibok to le ni ọgọrun un to si wa ni panpẹ awọn ikọ Boko Haram lẹyin ti wọn ji wọn gbe ninu ile iwe wọn lọdun 2014.

Awọn obi awọn ọmọ Chibok lasiko to n ba Adaobi Tricia Nwaubani sọrọ ni ọrọ awọn kii se oju lasan mọ ni awọn se gba ọdọ Pasito ati Woli T.B. Joshua lọ lati ba wọn sawari awọn ọmọ wọn to wa ni panpẹ.

Alaga ẹgbẹ awọn obi awn ọmọ ile iwe Chibok, Yakubu Nkeki ni ibanujẹ ati ẹdun ọkan lo jẹ fun awọn nitori lẹyin ọdun marun, ọgọrun awọn ọmọ lo si wa ni panpẹ, ti lara awọn mọlẹbi awọn ọmọ wọn yii, si ti ku nipase iku ojiji, ijamba ọkọ, aisan ati ikọlu awọn Boko Haram si awọn agbeegbe wọn.

Arakunrin Nkeki ni awọn obi mẹrinlelọgbọn lo ti papoda lati igba ti ikọ Boko Haram ti ji awọn ọmọ wọn gbe si isinyii.

O fikun wi pe ija ati asọ lo ma n waye lọjọọjọ ipade awọn obi naa, eleyii ti ko jẹ ki wọn fi imọ sọkan. Eyi lo mu ki wọn gba ile ijọsin T.B Joshua lo ni ilu Eko lati bere iranwọ lọdọ Ọlọrun.

Alaga ẹgbẹ awọn obi awọn ọmọ ile iwe Chibok fikun wi pe ipa awọn ti pin, bakan naa ni ijọba ti gbiyanju amọ ko tii si ọna abayo, amọ awọn gba Ọlọrun gbọ nitori yoo gbọ adura awọn ati wi pe awọn ọmọ naa yoo pada wale layọ ati alaafia.

Lara awọn to lo si ilu Eko fun adura lọdọ pasitọ T.B. Joshua ni alagbatọ Leah Sharibu to jẹ ọmọ ọdun mẹrinla to wa ni panpẹ Boko Haram lati Osu Keji ọdun to kọja lasiko ti wọn ji eniyan to ju ọgọrun gbe lo nile iwe rẹ ni ilu Dapchi, ni ipinlẹ Yobe.

Awọn ikọ Boko Haram ko lati fi Leah Sharibu silẹ lẹyin ti wọn yọnda awọn iyoku rẹ nitori ọmọ naa kọ lati fi ẹsin Kristẹni silẹ fun ẹsin musulumi ki wọn le tu silẹ lahamọ.

Ijọba Aarẹ Muhammadu Buhari lasiko ayajọ ọdun karun awọn ọmọ Chibok naa sọ wi pe awọn n sa ipa awọn lati ri wi pe awọn to wa ni panpẹ Boko Haram naa gba itusilẹ laipẹ.