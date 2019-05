Image copyright Getty Images Àkọlé àwòrán NFIU ni ko saye fun awọn gomina ipinlẹ lati maa lu owo ijọba ibilẹ ni ponpo mọ

Ko saye iregbe mọ fawọn gomina to n fi owo aṣuwọn ajumọni ipinlẹ atijọba ibilẹ ta sere mọ bayii.

Ajọ to n nmojuto iwaadi to da lori iṣuna lorilẹede Naijiria, NFIU ti gbe aṣẹ kalẹ fun gbogbo awọn banki lorilẹede Naijiria lati ṣọra fun gbigbe owo jade fawọn gomina lati inu aṣuwọn naa lai jẹ pe irufẹ owo bẹẹ kọkọ wọ inu aṣuwọn ifowopamọsi ijọba ibilẹ ti ọrọ kan.

Awuyewuye lori ara tawọn gomina n fi owo inu aṣuwọn ajọni ijọba ipinlẹ ati ibilẹ lorilẹede Naijiria kii ṣe ajeji mọ fun ọjọ pipẹ, to bẹẹ gẹẹ ti ajọ to n nmojuto iwaadi to da lori iṣuna lorilẹede Naijiria, NFIU ti fi ṣapejuwe rẹ gẹgẹ bi ọpa iwa ijẹkujẹ lorilẹede Naijiria.

Ajọ naa ni bẹrẹ lati ọjọ kini oṣu kẹfa ọdun 2019, banki yoowu ti o ba tun pẹlu ọbọ jawura lori ọrọ naa yoo fi ẹnu fẹra bi abẹbẹ.

O fi kun un pe ko gbọdọ si aaye fun ẹnikẹni lati gba owo to ju ẹgbẹrun lọna ẹẹdẹgbẹta naira lojumọ. Irufẹ owo bẹẹ ti ẹnikẹni ba fẹ gba gbọdọ wa nipasẹ sọwedowo (cheques) tabi lori ayelujara.