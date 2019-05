Ẹka ile iṣẹ BBC to n ṣe eto to maa n tu aṣiri awọn ohun to farasin, Africa Eye balẹ si ilu Luo ni orilẹede Kenya.

Ni ilu yii,gbogbo igba ni wọn maa n ni iriri abami loru ti wọn yoo kan maa gbọ ohun to n dẹru ba ni nita ile wọn ti ibẹrun bojo yoo si de ba wọn ninu ile.

Tramadol tó ń polówó ikú tantan-tan

Akọroyin Tom Odula bọ si gbogbo adugbo ilu ṣewadii boya lootọ, ẹmi okunkun lo n gbenu awọn to n ṣe iṣẹ abami yii loru ọganjọ.