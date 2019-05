Ọmọ orilẹede Togo ni iwọ oorun Afirika ni Tété-Michel Kpomassie ṣe, ṣugbọn oun ni akọkọ adulawọ to kọkọ de ilu Greenland nibi ti otututu ti maa mu gidi gan an.

Ohun to ṣe okunfa bi Kpomassie ti di ero Greenland ni pe, o jabọ lori igi lẹyin to ri ejo kan, eleyi to jẹ ko farapa yanayana.

Kpomassie rii ka ninu iwe pe ilu kan wa ti orukọ rẹ n jẹ Greenland, nibi to tutu debi wi pe ejo ko si nibẹ.

Eleyi lo fun un ni igboya lati lọ si ilu naa, irin-ajo yii si gba a ni ọdun mẹjọ gbako ki o to de bẹ.