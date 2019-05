Àkọlé àwòrán Ẹgbẹ oṣiṣẹ TUC lo faake kọri pe oun yoo da iṣẹ ru nileeṣẹ to n pin ina ọba lorilẹede Naijiria, TCN

Ajọ to n pin ina ọba lorilẹede Naijiria, TCN ti ṣalaye fun BBC News pe iroyin ti awọn kan n gbe kiri pe ina ọba yoo lọ kaakiri orilẹede Naijiria lọjọ aje, ọjọ kẹtala oṣu karun ko lee waye.

Ileeṣẹ TCN ṣalaye ọrọ yii lasiko to n fesi si ihalẹ awọn ẹgbẹ oṣiṣẹ TUC ti wọn ni awọn yoo da họwuhọwu silẹ laggo ipese ina ọba nitori ẹsun ti wọn fi kan ileeṣẹ TCN pe o n fi iya jẹ awọn oṣiṣẹ rẹ.

Àwọn iròyin tì ẹ leè ní ìfẹ̀ síí:

Segun mu òògùn apakòkòrò tórí máàkì 167 nínú JAMB

Èmi ṣì ni alága ẹgbẹ́, wọn ò tó bẹ́ẹ̀ - Sowore

Àwọn àmúyẹ fun gbígbọ́ orin ko le ṣiṣẹ lori ẹ̀rọ rẹ Media caption 'Lórí iṣẹ́ ikàn yìí, a ti kọ́ ilé, ọmọ ti lọ ilé ìwé'

Alukoro fun ileeṣẹ to n pin ina ọba lorilẹede Naijiria, TCN, Ndidi Mbah ni awọn alaṣẹ ẹgbẹ oṣiṣẹ TUC lapapọ lo n ṣe kokari ifẹhonu han naa,eleyi to ni awọn ọmọ ẹgbẹ oṣiṣẹ naa to wa ni ileeṣẹ to n pin ina ọba, TCN gangan ti ọrọ naa gbe ru gbọn-gbọn-gbọn ko fara mọ.

O ni lootọ ni iwọọde naa n lọ lọwọ lasiko ti a fi n ko iroyin yii jọ ṣugbọn awọn oṣiṣẹ ileeṣẹ naa to jẹ ọmọ ẹgbẹ ileeṣẹ to n pin ina ọba lorilẹede Naijiria ko jade lati kopa ninu iwọde ọhun.

Àkọlé àwòrán Ẹ gbẹ oṣiṣẹ TUC n fi ẹsun ifiya jẹ oṣiṣẹ kan ileeṣẹ to n pin ina ọba lorilẹede Naijiria, TCN

"awọn oṣiṣẹ ni ileeṣẹ yii ko fara mọ apapọ ẹgbẹ oṣiṣẹ naa lori ifẹhonu han wọn naa. Koda, iwọde naa ko tu irun kan lara ijafafa iṣẹ ni ileeṣẹ yii nitori naa ko si ohun to jọ pe ina ọba yoo lọ kale-n-kako lorilẹede Naijiria loni."

Ẹgbẹ oṣiṣẹ TUC to jẹ agbarijọpọ ẹgbẹ oṣiṣẹ n lọ kaakiri lati ti ilẹkun awọn ileeṣẹ to n pin ina mọnamọna lorilẹede Naijiria, TCN kaakiri orilẹede Naijiria lori ẹsun pe o n fi iya jẹ awọn oṣiṣẹ rẹ.