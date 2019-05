Image copyright Nigeria Police Àkọlé àwòrán Yatọ si awọn nkan ija oloro, awọn ọlọpaa tun ri awọn aṣọ ọmọ ogun tgba lọwọ awọn afurasi naa.

Ọwọ ileesẹ ọlọpaa ti tẹ awọn afurasi ajinigbe mẹtalelaadọrun ni awọn agbegbe kan ni ẹkun Ariwa Naijiria.

Awọn afurasi naa ni ọwọ awọn ọmọ ikọ pataki ti ileeṣẹ ọlọpaa gbe kalẹ lati gbogun ti ijinigbe, Operation Puff Adder tẹ ni ẹkùn Ariwa Naijiria.

Lara awọn nkan ti awọn ọlọpaa ka mọ awọn afurasi naa lọwọ ni ibọn AK47 marundinogoji, ẹẹdẹgbẹta ọta ibọn, to fi mọ aṣọ ọmọ ogun mẹwaa, ọkọ ijagun meji ati awọn nkan ija oloro mi i.

Àkọlé àwòrán Ọga Agba ọlọpaa Naijiria, Mohammed Adamu n ṣe ayẹwo awọn nkan ija oloro ti ọwọ tẹ

Nibayii, awọn ọtẹlẹmuyẹ nileeṣẹ ọlọpaa ti bẹrẹ iwadii lati mọ orisun ti awọn afurasi naa ti n ri awọn nkan ija oloro ti wọn n lo. Ati lati mọ awọn to jẹ alatilẹyin wọn.

Nigba to n sọrọ lori iṣẹlẹ naa, Ọga Agba ileeṣẹ ọlọpaa Naijiria, Muhammed Adamu dupẹ lọwọ awọn araalu fun bi wọn ṣe fun ileeṣẹ ọlọpaa ni awọn iroyin to ran an lọwọ lẹnu iṣẹ naa.

Bakan naa lo sọ pe kileeṣẹ ọlọpaa ko ni dawọ duro lati ri i daju pe aabo to peye wa ni awọn opopona nlanla ni Naijiria.