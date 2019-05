Image copyright Bashir Ahmad Àkọlé àwòrán Ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà buwọ́lu owó ìṣúná 2019

Aarẹ Muhammadu Buhari ti buwọlu owo iṣuna ọdun 2019.

Lọjọ Aje ni Buhari buwọlu owo iṣuna naa to ku diẹ ko pe triliọnu mẹsan an Naira (8.92 trillion) eyi to ti sọ aba owo iṣuna naa di lilo bayii.

Amọ ṣa, Minisita fun eto iṣuna ati aato ilu, Udoma Udo-Udoma kede pe gbogbo akọsilẹ to wa ninu owo iṣuna ti aarẹ buwọlu ọhun yoo jẹ fifi si ita gbangba fun ara ilu nibi eto kan ti yoo waye lọjọ Iṣẹgun.

Lara awọn to peju sibi eto naa ni igbakeji aarẹ, Yẹmi Ọṣinbajo, olori ile igbimọ aṣoju-ṣofin, Yakubu Dogara, igbakeji olori ile aṣofin agba, Ike Ekweremadu.