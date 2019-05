Àràmọ̀ǹdà àwòràn láti ilẹ̀ àdúláwọ̀ lọ́sẹ̀ yìí

Oju oro lo n leke omi, osibata ni i leke odo. Sugbọn ọpọ oju oro ati osibata to n gba oju awọn odo to wa nilu Eko kan, to fi mọ awọn odo to wa lawọn agbegbe eti okun ti di irawọ ọsan to n ba awọn agba lẹru bayii, to si n di awọn apẹja ati igboke-gbodo ọkọ lọwọ lorilẹede Naijiria