Image copyright Getty Images Àkọlé àwòrán N ṣe ni Joyce mu bileedi, to si fi la ara a rẹ ni ikun ko to o gbe ọmọ tuntun naa jade.

Ileesẹ ọlọpaa orilẹede Tanzania ti fidirẹmulẹ pe, lootọ ni arabinrin alaboyun kan ṣe iṣẹ abẹ fun ara rẹ, lati gbe ọmọ inu rẹ jade.

Obinrin naa, ẹni ọgbọn ọdun, Joyce Kalinda ni wọn sọ pe, o sọ ara rẹ di onimọ iṣegun oyinbo ọsan gangan, to si gbẹbi ara rẹ.

N ṣe ni Joyce mu bileedi, to si fi la ara a rẹ ni ikun, ko to o gbe ọmọ tuntun naa jade.

Ọjọbọ, ọgbọnjọ, oṣu Karun un, ọdun 2019, ni iṣẹlẹ yii waye ni ilu Kirando, to wa ni ẹkùn Rukwa l'orilẹ-ede Tanzania.

A gbọ pe wọn ti kọkọ gbe obinrin naa lọ sileewosan ilu Kirando fun itọju ko to o bimọ.

Amọ, ṣe lo sa kuro nileewosan, to si pada sile.

Àwọn àmúyẹ fun gbígbọ́ orin ko le ṣiṣẹ lori ẹ̀rọ rẹ Media caption 67 year old mother: Mo kojú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àìsàn fún ọdún 35 lẹ̀yín ìgbéyàwò

Igba to de ile lo ran ọmọ rẹ to kere julọ lati lọ ọ pe ẹgbọn oun kan wa, ni adugbo ti ko jinna si wọn.

Ni kete to si ku oun nikan sinu ile, lo mu bileedi, to la ikun ara rẹ, to si gbe ọmọ tuntun jade.

Igba ti ọmọ to ran niṣẹ pada de, lo ba iya rẹ ati ọmọ tuntun ninu ile, eyi lo si mu ko pariwo 'ẹ gba mi' si awọn alajọgbele e wọn fun iranlọwọ.

Wọn si pinnu lati gbe e pada sileewosan to ti sa kuro.

Ọmọ kẹjọ ti obinrin naa yoo bi niyii.

Igbesẹ arabinrin yii ti fa n ha-hin ni agbegbe naa.