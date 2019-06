Àkọlé àwòrán Aarẹ Donald Trump ti gunlẹ si UK

Odindin ọjọ́ mẹ̀ta ni Trump a lo ni ilẹ̀ Gẹẹsi.

Aarẹ Donald Trump to n dari ilẹ Amerika ati iyawo rẹ, Melania Trump ni wọn jọ de si UK bayii.

Papa iṣere Stansted lo balẹ si ti wọn ti lọ kii kaabọ.

Abẹwo yii ti bi awọn ifẹhonuhan lawọn ẹkun bii London, Manchester, Belfast, Birmingham.

Awọn ikọ 'Stop Trump Coalition'ati 'Stand Up to Trump' ni awọn a jọ ṣe iwọde naa ni.

Ninu abẹwo ọlọjọ mẹta yii ni Trump yoo ti ṣe ipade pọ pẹlu Theresa May to jẹ olootu to ti kọwe fipo silẹ bayii lori ọrọ ayipada oju ọjọ.

Bakan naa ni wọn yoo jiroro lori ọrọ ile ìṣẹ Huawei ti China ti Amerika yọwọ ẹ lawo lataari eto aabo.

Saaju abẹwo yii ni Trump ti fihan pe oun wa lẹyin Boris Johnson pe ko gba ipo Theresa May.

Awọn ibi ti aarẹ Trump a ṣabẹwo si ni Westminister Abbey ati ọdọ Omọba Charles ati aya rẹ.

Bakan naa ni Trump a kan si Obabinrin Elizabeth ni Burckingham Palace ninu abẹwo yii.