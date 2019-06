Àkọlé àwòrán

"O ní dá ounjẹ jẹ" èyí jẹ ohun ti wọn kọ si àra apoti ounjé ní ]ilú Cairo ní ọjọ jimọ sáájú aṣekaágbá Liigi Uefa. Mo Salah tó jẹ ìlú mọ̀ọ́ka agbábọọlu ni Liverpool, èyi ti wọn ti yí pada si "Liver fuul"Egyptian footballer Mo Salah is the star player of winning side Liverpool, which has been changed here to "Liver Fuul" nínu ere kan ni Sudan ti wọn pe ni ounje ẹwa "Fuul".