Àkọlé àwòrán Emir Kano Sanusi Lamido àti Gómìnà Abdullahi Ganduje

Gómìnà ìpínlẹ̀ Kano Abdullahi Ganduje ki Emir ilú Kano Muhammedu Sanusi ní ìlú Abuja ní ọjọ Jimọ lásìkò ti wọn fẹ yanju ààwọ to wà láàrin wọn.

Gẹ́gẹ́ bí àgbẹnusọ fún gọ́mìnà Abbaa Anwar ṣe sọ gbájúgbaja ọmọ bibi Kano àti alága àwọn gomina Nàìjíríà Kayode Fayemi ló pe ìpàdé ti wọ́n fi pẹ̀tù sí ààwọ̀ àwọn méèjì.

Awọn adari méèjì ssrs papọ bí wọn ṣe rọ àwọn musulumi láti túbọ máa[tèlé àwọn ẹ̀kọ́ ti wọn kọ ninu ààwẹ Ramadan, bákan náà ni Emir fi asìkò náà kí gómìnà kú ori ire ìwọle fún sáà keji.

Láti ìgbà díẹ̀ sẹyin ni ààrin Gomina ipinlẹ Kano Ganduje àti gómìnà ilé ifowopamọ apapọ tẹ́lẹ̀ri Sanusi Lamido Sanusi kò ti gún. ìròyìn sọ pé àì gbáruku ti ìjọba Ganduje ni inú ìdìbò tó koja ló fàá.

Èyí ló fa gbọ́nmisi-omi o to lẹ̀yìn ti ìdìbò pari ti gómínà Ganduje si wolé fún sáà keji, Gomina Ganduje buwọ lu abádofin láti ṣe ìdásilẹ̀ àwọn ààfin tuntun míràn ni Gaya, Rano àti Karaye ti wọn ó si jọ ni agbára àti àṣẹ kan náà bi ti Emir Kano gẹ́gk bi ọba onipo kíní

Ní ọjọ́bọ ni ìjọba tún fi ìwé wá wi tẹnu rẹ ránsẹ si Emir Sanusi láti sàlàye bí ọ ṣe ná mílíoọnù mẹ́ta o lé ọwọ́ mẹ́rìn ti Emir ṣe mọ́umọ̀ku

Olubadamọran gómìnà Saliu Tanko sọ fún BBC pé ìpàdé láti pẹtu sí ààwọ náà ló wáye fún ìgbà aàkọkọ ní alẹ́ ọjọ Jimọ