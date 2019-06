BBC Yoruba bọ sigboro lati mọ ero araalu nipa awọn asaaju ile asofin apapọ tuntun to bori ibo lati dari ile.

Ọ́pọ awọn eeyan to ba BBC Yoruba sọrọ lo ni awọn n fẹ kawọn asaaju yii sisẹ, fun ipese awọn ohun eelo amayedẹrun lorisirisi si tibu tooro orilẹede yii.

Wọn ni akoko ti to ki Naijiria ni ipese ina ọba ti ko sẹju, omi ẹrọ to se mu, oju popo to ja gaaraga ati bẹẹ bẹẹ lọ.

Bakan naa ni wọn rọ awọn asofin tuntun yii ati awọn asaaju wọn lati fọ̀wọ sowọpọ pẹ́lu ẹka alasẹ, nitori awọn ko fẹ ki aawọn to waye lasiko ile asofin kẹjọ, tun gberi mọ.