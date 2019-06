Image copyright Ayinla Omowura

Ni ilẹ Yoruba, awọn ẹja nla ti lọ lomi, awọn ajanaku ti sun bi oke, awọn erin ti wo niju, ti wọn ko si lee dide.

Ta ba si ni ka maa ka awọn erin nla to ti wo naa ni eni, eji, ẹta, ilẹ ti wẹ, nitori ọpọ ojo lo ti rọ, ti ilẹ si ti fi mu, ni oniruuru ẹka igbe aye ọmọniyan paapa ni ẹka awọn amuludun.

Ọkan lara awọn manigbagbe amuludun nilẹ Yoruba, ti onirese wọn ko fin igba mọ, amọ to jẹ pe eyi ti wọn ti fin silẹ ko lee parun ni Waidi Ayinla Ọmọwura, ti gbogbo eeyan mọ si Eegunmọgaji.

Àwọn iròyin tì ẹ leè ní ìfẹ̀ síí:

Ko yẹ ki iran ode oni ma mọ itan igbe aye Ayinla Ọmọwura rara, nitori odu ni fun oloko lawujọ awọn olorin, ti iyọ rẹ ko si tẹ lawujọ awọn erupẹ nigba aye rẹ, idi si ree taa se gbe itan aye rẹ wa fun yin gẹgẹ baa se ka lori itakun agbaye Wikipedia ati awọn oju opo ayelujara miran.

Image copyright Ayinla Omowura

Taa ni Ayinla Ọmọwura?

Waidi Ayinla Ọmọwurafori sọlẹ si adugbo Itoko, ni ilu Abẹokuta lọdun 1933, bi o tilẹ jẹ pe ko sẹni to mọ ọjọ ti wọn bii, nitori ko si akọsilẹ nipa ọjọ ibi rẹ lasiko to de ile aye. Sugbọn orukọ baba rẹ ni Yusuff Gbogbolowo, tii se alagbẹdẹ ati ti orukọ iya rẹ si n jẹ Wuramọtu Morẹnikẹ, gẹgẹ bo se maa n ki ara rẹ

Isẹ alagbẹdẹ ti baba rẹ n se ni Ayinla Ọmọwura kọkọ kọ bii isẹ oojọ nigba aye rẹ, nigba to ya lo tun kọ isẹ ọkọ wiwa, to si se isẹ awakọ fun igba kan, ko pẹ lo tun bẹrẹ orin apala kikọ, to si wa ni sawawu awọn ilumọọka akọrin bii Haruna Iṣọla, Ligali Mukaiba, Fatai Ayilara, Ojubanirẹ Tẹwọgbade, Kasumu Adio ati Yusuff Ọlatunji

Isẹ orin kikọ gbe Ayinla Ọmọwura pupọ, ka si to sẹju pẹ, o ti se awo orin to to mejilelogun ko to papo da, ti okiki rẹ si gba gbogbo ilẹ Yoruba kan nigba aye rẹ, boya nitori ede Ẹgba to fi n kọ orin Apala tiẹ ni, ko sẹni to ye

Ninu awọn awo orin to gbe jade naa, Ayinla Ọmọwura jẹ akọrin makọtisẹ, ti orin rẹ si ti yi igbe aye ọpọ eeyan pada si rere, paapa awọn obinrin ojowu, obinrin to n pa awọ ara da bii ti ẹyẹ ẹga ati awọn onipanle obinrin, tii se ori bẹnbẹ si ọkọ. Ninu awo ori rẹ kẹẹdogun (Vol 15) to pe ni Ọrọ kan jẹ mi logun si lo ti ba wọn wi, O se apejuwe awọn obinrin to n bora bii alawọ ọpọlọ. Inu awo orin Pansaga ranti ọjọ ọla, si lo ti tahun si awọn obinrin oninabi

Orin Ayinla Ọmọwura tun maa n kun fun ijinlẹ Yoruba, owe, akanlo ede ati imọran, eyi to jẹ ki ọpọ ọmọ Kaarọ Oojire yan orin rẹ ni aayo, paapa awọn obinrin to n ta ọti bia ni ilu Abẹokuta ati Mushin. Koda, o tiẹ fi awo orin kan ki awọn obinrin to si sọọbu ọti tita, eyi ti awujọ tako. Lede kan, agbọ-mujojo ni orin Ayinla Ọmọwura nigba aye rẹ

Yatọ si pe orin Ayinla Ọmọwura n mu iyipada rere ba awujọ, orin rẹ tun kun fun ọfọ, ayajọ ati epe nigba miran eyi to mu ki ọpọ eeyan maa ri bi oloogun.

Iru iku wo lo pa Ayinla Ọmọwura?

Itan ati ẹkọ nla miran lo rọ mọ bi Ayinla Ọmọwura se lọ si ọrun ọsan gangan lọjọ aipe ati ni ọna to jẹ iyalẹnu.

A gbọ pe Alakoso agbo orin Ayinla Ọmọwura, eyiun Bayewu ni oun ati Ayinla jọ ni ikunsinu, ti Bayewu si fi ọdọ Ayinla silẹ lai gbe ọkada to fun lati fi sisẹ silẹ nigba to n lọ.

Ile ọti ni Bayewu ati Ayinla ti fi oju rinju, ti ija si sọ laarin wọn. A gbọ pe wọn sọ ọrọ kobakungbe sira wọn, ti inu si bi Bayewu debi pe o gbe gilaasi to fi n mu bia, to si la mọ Ayinla Ọmọwura lori,Alaye yii ko fidi mulẹ to, nitori ọpọ eeyan lo n beere pe se ife ọti lasan to lati gbẹmi eeyan, amọ awọn eeyan kan woye pe o seese ki Ayinla Ọmọwura ti se oogun abẹnu gọngọ debi pe ko gbọdọ kan ẹjẹ.

Niwọn igba to se pe ẹni to ba pa eeyan, pipa naa ni wọn yoo pa, wọn wọ Bayewu lọ sile ẹjọ, ti adajọ si da ẹjọ iku fun oun naa lẹyin ọdun diẹ, ti wọn si yẹ igi fun-un.

Amọ o seni laanu pe ẹni ọdun mẹtadinlaadọta pere ni Ayinla Ọmọwura ni ọjọ Kẹfa, osu Karun ọdun 1980 to dagbere faye pe o digbose, ti kokoro ko si jẹ ka gbadun obi to gbo, ti iku ko jẹ ka gbadun ohun aladun ti Ẹlẹda fi jinki Ayinla Ọmọwura.

Image copyright Ayinla Omowura

Ayinla Ọmọwura ko lọ sile iwe rara, amọ o se iwọn to lee se lati ko ipa tiẹ si idagbasoke awujọ to wa lati ipasẹ orin kikọ ati gbolohun ede Yoruba.

Ọba oke fi ohun to gbooro , to si dun gbọ leti jinki Ayinla Ọmọwura pẹlu awọn agberin ti ọpọlọ wọn ji pepe, eyi to mu ki orin kikọ rọ Ayinla Ọmọwura lọrun. Lootọ ni Ayinla Ọmọwura jẹ ọmọ atapata dide amọ o koju ọpọ ipenija to ba nile aye, to si bori wọn.

Ọpọ eeyan si lo gba pe akikanju akọrin ni Ayinla Ọmọwura, bẹẹ si ni ọjọ ko lọ lori awọn awo orin to se lati ọpọ ọdun sẹyin, to si fi aikawe rẹ jẹ amuludun fun iran Yoruba.

A si n gbadura pe Ọlọrun yoo fi ọrun kẹ.