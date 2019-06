Image copyright @SIAmosun

Gomina ana nipinlẹ Ogun, Sẹnetọ Ibikunle Amosun, ti fesi lori iroyin kan to n ja rainrain nilẹ kiri lori awọn oju opo ikansira ẹni lori ayelujara pe, oun ra ọpọ ohun ija oloro pamọ saaju eto idibo gbogboo to kọ̀ja, lati da rugudu silẹ nipinl Ogun.

Atẹjade kan ti agbẹnusọ fun Ibikunle Amosun, Rotimi Durojaye fọwọsi kede pe, ti ko ba si ẹsẹ, ẹsẹ kii dede sẹ, aifararọ eto aabo ti Amosun ba nilẹ lasiko to tẹwọgba ọpa asẹ lati tukọ ipinlẹ Ogun losu Karun ọdun 2011, lo fa sababi bo se ra awọn ohun ija oloro naa.

Amosun ni, lọdun 2011, isoro nla kan gboogi to n ba ipinlẹ Ogun finra ni aifararọ eto aabo, ipaniyan nitori oselu, ipani nipakupa lainidi to gogo nigba naa, eyi to mu kawọn ileesẹ nlanla dẹnu kọlẹ, ti ọrọ aje ipinlẹ Ogun si dorikodo.

O fikun pe ọpọ ile ifowopamọ lo gbe ilẹkun wọn ti nitori eto aabo to mẹhẹ nigbanaa, ti ko si sẹni to lee sun, ti yoo di oju mejeeji lasiko naa.

Amosun salaye pe, niwọn igba to si jẹ pe ko lee si idagbasoke nibiti rudurudu ba wa, idi ree ti oun fi se agbekalẹ ajọ ẹdawo fun eto aabo nipinlẹ Ogun, Ogun State Security Trust Fund, STF.

Atẹjade naa fikun pe, Amosun tun tọ aarẹ orilẹede yii nigba naa, Goodluck Jonathan lọ, lati beere asẹ fun agbekalẹ ajọ OP MESA, ti wọn si ra awọn ohun ija fun wọn pẹlu owo gọbọi.

Koda o fikun pe, ọọfisi oludamọran feto aabo fontẹ lu rira ọkọ ijagun mẹtala, ibọn AK 47 ẹgbẹrun kan, ẹwu ayẹta ẹgbẹrun kan, awọn ohun ija lorisirisi toto miliọnu meji, ọta ibọn ẹgbẹrun kan, ate ayẹta bii ẹẹdẹgbẹta, to fi mọ awọn ohun eelo ibaraẹnisọrọ lorisirisi .

Amosun ni irọ to jinna sootọ ni pe wọn tete fa awọn ohun ija oloro naa le awọn ọlọpa lọwọ, ki gomina tuntun to fẹ gba akoso, Dapọ Abiọdun ma baa ri wọn.

O ni ohun to panilẹrin ni iroyin eke naa nitori pe Dapọ Abiọdun gan lo jẹ eeyan kan gboogi to ta ọpọ awọn ohun ija naa, paapa awọn ọkọ ijagun .

Amosun wa rọ awọn araalu lati kẹyin si iroyin eke to n lọ kiri naa pe ohun ko ohun ijagun pamọ nitori pe ko si awo kankan ninu awo ẹwa nipa awọn ohun ija oloro naa.

O fikun pe oju awọn akọroyin si ni ohun fa awọn ibọn AK 47 naa le awọn ọlọpa lọwọ, ti awọn ohun ijagun yoku si wa ni ipamọ nile ijọba ipinlẹ Ogun, eyi to wa labẹ abojuto awọn agbofinro.