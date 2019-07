Ogedengbe Agbógun Gbórò, Akọni tó ń dẹ́rù ba ikú...

Image copyright @Ooduavoice1 Àkọlé àwòrán Ogedengbe

Ogedengbe Agbogungboro, Ọkunrin kukuru bi iku, ẹni iku n ran pa ni jẹ, Ọkunrin gbandu bi igi ahere oko, Ani ka ta a laya, a tọwọ bọ ọ lẹnu, Aṣoro-o gun bi oju abẹrẹ, Akọ ẹmọ ti n beere ija lọwọ ologbo, O ṣọkọ Ekiti ṣọkọ Akoko, Ẹni Akoko ń bimọ̀ sin lẹs oke, Ogedengbe Agbogungboro, Ati-n-ti-pọn-ọn-pọn-loju-ogun, Ọmọ Ijesha Oṣere, Onile obi, Ọmọ Olobi Wọnwọtiriwọ, Ọmọ Olobi Wọnwọtiriwọ, Ọmọ Ijesha o ridii iṣana, ile lẹru ọmọ Ọwa tii muna r'oko, Ọmọ Arogunyọ, ọmọ Arogun-bẹra-bi-aṣọ tii ṣe Balogun awọn Ijeṣa ni igba aye rẹ.

Akinkanju Balogun ni Saraibi Ogedengbe tii tun n ṣe Obanla ilu ijesha (Oba-Ala Ogedengbe ti Ilesha Kinni).

Wọn a maa pe e ni alajẹ Ogedengbe Agbogungboro.

Ilu Atorin ni Ilesha, ipinlẹ Osun ni eleduwa ti fi Ogedengbe ta awọn obi rẹ alagba Apasanforijiwa ati iyaafin Falupo lọrẹ. Ilu yii ko ju iwn ogun kilomita lọ si Ilesha tii ṣe ilu iya rẹ.

oke Orisa ni ilu baba rẹ eyi ti ko fi bẹẹ jina ju bi Atorin naa ṣe jina si ilesha lọ ti wn si j wa ni ijọba ibilẹ kan naa, Atakomosa East Local Government Area.

Awokọṣe rere ti oun funra rẹ di itan to si tun gbe aṣa ga lati igba ewe rẹ titi to fi wọ kaa ilẹ ni Ogedengbe.

Ọmọ Ijesha ni ere - Ogedengbe gboya ninu ilu rẹ o si ni ifẹ aiṣẹtan fun awọn ara ilu Ijesha bi o tilẹ jẹ pe o jẹ ẹnikan ti ko gba igbakugba ti ko si bẹru ẹnikẹni.

Igbakuugba ti ogun ba de, ile logun ba a tori gudugudu ni ko figba kan turaa lẹ lati doju ija kọ ẹnikẹni to ba tọja rẹ kii sii kaarẹ afi to ba bori ija naa.

Ẹni ti gbogbo ọkunrin fẹ ba dọrẹ ni bẹẹ si ni bi obinrin ko o lọna, wn a ni beleyi o jẹ ọkọ ẹni ṣebi a ṣi jẹ ale ẹni.

Awọn oye ti wọn fi da a lọla nigba aye rẹ ko kere rara:

Balogun ilu Ilesha

Seriki Ajanaku ti Ijesha

Ọgagun agba ikọ Ogun Ekiti Parapọ

Obanla ti Ijesha (Oba-Ala Ogedengbe ti Ilesha Kinni)

Ohun to wu ni lori ninu itan akinkanju yii ni wi pe ki wn to bi i ni Ifa ti fọhun pe oun ni yoo jẹ olugbala ilu Ijesha.

Wọn bi i bi wọn ṣe n bi gbogbo ọmọ to ku to si dagba gẹgẹ bi ọdọ to ja fafa ninu iṣẹ ṣiṣe. eyi fi han pe o jẹ alagbara ọmọ to si tayọ awọn ẹlẹgbẹ ni gbogbo ọna.

Bi wọn ba jọ wọya ija, afi ko fẹyin wọn janlẹ ni gbogbo igba - eyi lo bi oruk OGEBENGBE ti wọn fun un.

Nigba to dagba, Ogedengbe doju ọpọ ifẹhonu ija han kọ awọn ara Ibadan ti wọn n fiya jẹ awọn ara Ijesha. Lasiko kan ninu ifẹhonu ija han yii ni ra a mu ti wọn si gbe e lọ Ibadan.

Kii ṣe ẹni to kọla tẹlẹ, latari eyi lawọn ara Ibadan bu ila si i loju ki wọn to tu u silẹ. Ninu ikọ ogun ilu Ibada, Ogedengbe ja fitafita titi to fi di Ọgagun o si wa pada lati lọ dari ikọ ogun ti ilu Ijesha.

Lẹyin eyi, o ko ọpọlọpọ ọm ogun to pọ jọ ti wọn si doju ija kọ ilu Ibadan lọpọlọpọ igba.

Kii ṣe Ibadan nikan, o tun ba iṣẹ ogun jija rẹ de Ekiti, Akoko nibi to ti ta ọpọ wọn lẹru leyii fi jade ninu oriki rẹ pe "O ṣọkọ Ekiti ṣọkọ Akoko". Koda o tun gbe iṣ ogun jija rẹ ipinlẹ ti o njẹ Edo lonii.

Ṣe ni Ọba ilu Benin ni lati tu u loju pẹlu ọpọlọpọ ilẹkẹ, ẹru, atawọn ohun pataki miiran pe ko ma gbe ogun de ọdọ awọn eeyan oun.

Lẹyin eyi lo pada si ilu Igbara Oke lati tẹdo sibẹ. asiko yii kan naa ni awọn ara Ibadan tun dide ogun ti Ogedengbe si gba lati jẹ Balogun Ijesha ati Ekiti lati koju ilu Ibadan.

Ija yii le gan to bẹẹ to to ọdun mẹsan ko to dawọ. Ọgagun Bower to jẹ Kọmiṣana Ọlọpaa ilu Ibadan nigba naa lọhun lo pari aawọ ogun yii ldun 1886.

Gbogbo iwa akinkanju yii lo sọ ọ di akọni niluu rẹ to si fi di ọkan lara awọn ọkunrin to pataki ju lọ ni ilẹ Yoruba, orilẹede Naijiria ati ilẹ Afirika tori ko tan si awọn ilu mẹrin taa ti darukọ yii nikan ti Ogedengbe ti gbajugbaja.

Ko da, o kan Ife, Ilorin to fi di wi pe ọta wa pọ to fẹ doju ija kọ ilu Ibadan.

Ogun ti Ekiti-parapọ gan waye lẹyin ti wọn jagun ṣẹgun ogun Kiriji mi laarin ọdun 1877 - 1892. Ogun nla ni Ogun Kiriji jẹ ninu itan Yoruba.

Lati jẹ ki awọn ilu to parapọ lati jẹ ọwọ ogun kan naa wọ ara wọn daadaa, Ogedengbe fẹ iyawo kaakiri gbogbo ibi to ti lọ jagun.

Itan sọ pe o le ni iyawo mọkandinlọgọrun ti Ogedengbe fẹ kaakiri ilẹ Yoruba.

Itan kan tun sọ wi pe lasiko ogun kan, wọn bẹ Ogedengbe lori ṣugbọm o fi agba han iku bẹẹ si ni ara rẹ rin lọ lati gbe ori rẹ pada to si gbe e le ọrun ara rẹ.

Eyi mu ki awọn ọta rẹ tubọ maa wariri fun un tori wọn wo o pe ki wa lo lee pa Ogedengbe bi bibẹ lori ko ba lee ran an lọ salakeji.

Titi di oni, ami idanimọ to wa niwaju ile Ogedengbe ni ida lati ran ni leti asiko jijẹ akọni ti wọn bẹ lori to si tun ye e.