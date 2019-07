Image copyright Don Jazzy Àkọlé àwòrán Don Jazzy, MrP, Kate Henshaw àtàwọn èèkàn ìlú míràn sọ̀rọ̀ lórí Sẹ́nétọ̀ tó lu obìnrin l'Abuja

Iwa ipá ninu idile ati lawujọ nilo amojuto lasiko yii.

Awọn wọọ kilu mọ lagbo afẹ lorilẹede Naijiria ti n pe fun fifi ofin gbe sẹnetọ to n ṣoju ẹkun Adamawa North nile aṣofin agba orilẹede Naijiria lori fidio kan to jade ninu eyi ti o ṣafihan sẹnetọ naa to n lu obinrin kan nilu Abuja.

Fidio naa to jade sori ayelujara lọjọ iṣẹgun fi sẹnetọ Elisha Abbo han nigba to ku giri si obinrin to ni ṣọọbu itaja eroja adun ibalopọ nilu Abuja to si luu bi ẹni lu bara.

Bi o tilẹ jẹ wi pe Sẹnetọ Abbo sọ pe arabinrin naa yọ ṣuti ete si oun loun fi luu, awọn eekan bii Don Jazzy atawọn miran ti gba ori oju opo ayelujara lọ lati bu ẹnu atẹ lu iwa ti Sẹnetọ naa hu.

Don Jazzy ke si igbakeji aarẹ Osinbajo lati rii pe Sẹnetọ naa ko ṣai jiya iwa to hu yii.

Ni tirẹ, Peter Okoye MrP ti Psquare tẹlẹ ni 'awọn eeyan bii Elisha Abbo ko tọ lati di ipo ilu mu rara' O ni afi ki wọn tete fi panpẹ ofin gbe aṣofin naa ni

Gbajugbaja osere sinima, Kate Henshaw ati onkọrin takasufe, Banky W naa bu ẹnu atẹ lu aṣofin naa eleyi to ṣakawe gẹgẹ bii ojuti nla.

Ariwo ẹhonu lori iwa iṣẹlẹ naa ko mọ lori awọn wwkan ẹka amuludun nikan, agba amofin to tun jẹ agbẹnusọ fun ipolongo aarẹ Buhari, Festus Keyamo naa ti pe fun igbesẹ mẹta lati ọdọ awọn ọlọpaa lori ọrọ naa. "Akọkọ Ẹ fi panpẹ ofin gbe Ekeji, Ẹ gba ohun rẹ silẹ. Ẹkẹta, Ẹ gbe lọ sile ẹjọ"

Ẹwẹ, agba ọjọgbsn lori ọrọ oṣelu ati imọ ofin, Akin Oyebọde ti ke si igbimọ to n mojuto ẹtọ ati eto nile asofin agba, (Senate Ethics and Privileges Committee) lati tete gbe igbesẹ to tọ lori ọrọ ọhun.