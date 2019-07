Image copyright Getty Images

Afurasi kan, Samuel Eze, to jẹ akanda ẹda, ti wọ panpẹ ọlọpaa lẹyin ti wọn fẹsun kan an pe, o fipa ba ọmọ ọdun mẹrinla kan lopọ, to si fun loyun ladugbo Oshodi nipinlẹ Eko.

Oyun naa ti pe oṣu marun un bayii.

Adari ajọ to n gbogun ti iwa ibajẹ si ọmọde ni ijọba ibilẹ Oshodi-Isolo, Ebenezer Omejalile ni, afurasi naa wa ni ahamọ ileeṣẹ ọlọpaa Akinpẹlu, ni Oshodi bayii.

Àwọn iròyin tì ẹ leè ní ìfẹ̀ síí:

O salaye wipe, Eze to n gbe adugbo Arowojọbẹ ni Oshodi, ran ọmọbinrin naa niṣẹ nitori pe o jẹ alaabọ ara nigba to fipa ba lo pọ.

Omejalile ni, ko tii pẹ ti baba ọmọ naa ku ati wipe iya rẹ ṣi wa ninu opo nigba ti afẹsunkan naa ki i mọlẹ.

Àwọn àmúyẹ fun gbígbọ́ orin ko le ṣiṣẹ lori ẹ̀rọ rẹ Media caption 'Àjẹ́, eégún, kí ni wọn ò pè mí tán tórí Vitiligo lára mi'

O ni nigba ti awọn fi ọrọ wa Eze lẹnu wọ, o ni ọmọ naa funra rẹ, lo gba fun oun.