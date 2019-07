Ileeṣẹ ọlọpaa Ipinlẹ Osun ti ni awọn ti wa nikalẹ, lati pese aabo fun awọn ara ilu ibikibi to wu ki idajọ ile ẹjọ to ga julọ ni Naijiria, lori esi idibo gomina ipinlẹ Osun to waye ni ọdun to kọja ba fi si ni ọjọ ọjọ Ẹti.

Alukoro ọlọpaa ni ipinlẹ naa, Folashade Odoro sọ fun awọn akọroyin ni ipinlẹ naa wipe awọn ti wa ni digbi.

Ẹjọ naa lọ ile ẹjọ kotẹmilọrun lẹyin ti oludije ẹgbẹ oṣelu APC Gboyega Oyetola bori oludije PDP, Ademola Adeleke, nigba ti wọn kọkọ gbe ẹjọ naa lọ iwaju ile ẹjọ kotẹmilọrun ni oṣu karun un.

Àwọn iròyin tì ẹ leè ní ìfẹ̀ síí:

Ti ẹ ba ranti, ile ẹjọ to n gbọ ẹjọ esi idibo kọkọ dajọ ni oṣu Kẹta wipe, Adeleke lo jawe olubori ṣugbọn Oyetola gbori le ile ẹjọ kotẹmilọrun lori ọrọ naa.

Àwọn àmúyẹ fun gbígbọ́ orin ko le ṣiṣẹ lori ẹ̀rọ rẹ Media caption Ilé ẹjọ́ kòmítẹlọ́rùn yá lórí ìbò gómìnà Oṣun- PDP

Ṣugbọn ile ẹjọ kotẹmilọrun yi ẹjọ naa danu, ki Adeleke to gbori le ile ẹjọ agba patapata ni Naijiria.

Ọjọbọ ni Adeleke yoo mọ ibi ti ọrọ yoo fi si, ti awọn ara Ipinlẹ Osun yoo si mọ ẹni ti yoo jẹ ojulowo gomina wọn.