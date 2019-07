Image copyright Getty Images Àkọlé àwòrán Awa America la tun gba ife tọdun 2019

Orilẹ-ede America ati Netherland ni wọn jọ gbena woju ara wọn ninu idije aṣekagba ti awọn obinrin lagbaye lọdun 2019.

Ami ayo meji sodo ni wọn fi gbe ifẹ ẹyẹ lọ ti wọn fi na Netherland.

Orilẹ-ede France lo gba alejo idije tọdun 2019 naa.

America naa lo gba ife ẹyẹ naa lọdun 2015, fun idi eyi ilé ni wọn tun gbe e pada si.

Ẹkọ mẹ́rin ti a lè kọ́ lára America:

1) Ko si ìgbà ti a ko le da aṣọ ki a tun fi wọ́lẹ̀ pẹlu iyì: Kii ṣe dandan ko jẹ pe ninu abala idije akọkọ ni ẹgbẹ agbabọọlu ti le yege ninu idije.

Abala keji idije aṣekagba laarin Netherlands ati America ni Megan Rapinoe ati Rose Lavelle ti jẹ goolu to mu ki America gbe igba oroke ninu idije naa.

2) O ṣe pataki fun ẹgbẹ agbabọọlu to ba fẹ ṣe aṣeyọri lati ni adilemu to gbounjẹfẹgbẹ gba awo bọ. Sari Van Veenendaal to jẹ adilemu fun America mọ iṣẹ rẹ bii iṣẹ.

Ẹẹmẹrin ọtọọtọ lo mu bọọlu ti ko ba di goolu mọ wọn lọwọ ni eyi ti wọn ko ba fi di apẹrẹ ajaṣẹ ninu idije ife ẹyẹ agbaye naa.

3) Ọpọ igba ni eeyan le goke ọla to ba ni ipinnu lai wo aṣeyọri latẹyinwa.

Ẹgbẹ agbabọọlu Amerika ko roo pe awọn ti gbe ife ẹyẹ naa lọ ri lọdun 1991, 1999 ati 2015.

Wọn tẹpa mọṣẹ lati ibẹrẹ idije naa pẹlu ipinnu lati tun gba ife ẹyẹ naa lọdun yii, eyi to pada wa si imuṣẹ fun wọn.

4) Agbajọwọ la fi n sọya, ajoji ọwọ kan kò gbéru dori lo n di aṣeyọri ẹnikọọkan ninu idije.

Rapinoe to pada jẹ ọkan ninu goolu to mu ki Amerika na Netherland ko deede ri goolu naa jẹ, awọn kan ni wọn gba bọọlu naa titi to fi de ẹsẹ tirẹ.

Goolu yii lo jẹ ki Rapinoe pada gba ami ẹyẹ ẹlẹsẹ ayo goolu ninu idije todun 2019 yii.

Eyi jẹ ki goolu rẹ pe mẹfa ti oun funra rẹ si ran awọn meta lọwọ lati jẹ goolu ninu idije ife ẹyẹ agbaye naa.

Bakan naa ni Rapinoe gba ami ẹyẹ bọọlu oni goolu pe oun lo mọ ọ gba julọ ninu idije ọdun 2019.